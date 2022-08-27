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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.22 09:30

Триада сил, которая работает над развитием Северного морского пути - глава Росатома Алексей Лихачев с рабочим визитом посетил предприятия ФГБУ «ГлавСевморпуть» и ФГУП «Атомфлот»

26 августа в Мурманске генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев с рабочим визитом посетил ФГБУ «Главное управление Северного морского пути» и ФГУП «Атомфлот». Ключевыми темами встречи стали вопросы деятельности вновь созданного предприятия и подготовка к зимне-весенней навигации 2022-2023гг.

Напомним, 1 августа в Госкорпорации «Росатом» учреждено ФГБУ «Главное управление Северного морского пути» («ГлавСевморпуть»). Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. «ГлавСевморпуть» создан на базе Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» для управления судоходством и организации деятельности на Северном морском пути.

«Мы собрали в этой организации самых авторитетных, опытных, проверенных людей, - отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. - И сегодня у нас получается целая триада сил, которая работает над развитием Северного морского пути. Это, конечно же, «Главное управление Северного морского пути», включающее в себя и Штаб морских операций, и систему выдачи разрешений для всех судов на прохождение в акватории Севморпути, и системную работу по развитию цифровых продуктов, форм управления движением. Это наше «Гидрографическое предприятие», которое всерьез занимается работами по созданию комфортных условий для плавания. И ключевое звено всего нашего арктического присутствия – «Атомфлот».

После совещания с представителями ФГБУ «ГлавСевморпуть», ФГУП «Атомфлот» и ФГУП «Гидрографическое предприятие» Алексей Лихачев обсудил с судовладельцами предстоящую зимне-весеннюю навигацию. В диалоге приняли участие представители ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ГМК «Норильский никель», «KAZ Minerals», ООО «Восток Ойл» и АО «СУЭК».

Визит Алексея Лихачева в Мурманск завершился торжественной церемонией награждения работников ФГУП «Атомфлот».

 

 

 

Фото:

http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2022/08/26/11459-glava-rosatoma-aleksey-lihachev-s-rabochim-vizitom-posetil-predpriyatiya-fgbu-glavsevmorput-i-fgup-atomflot/

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