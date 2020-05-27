В санаторий – только со справками!Пандемия не помешает лову сёмги на реках Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)27.05.20 08:00

«Тридцать три богатыря, // Все красавцы удалые» - новый состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики

Правительство РФ 24 мая опубликовало новый состав  Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

В редакции распоряжения правительства от 22 мая 2020 года №1363-р:

Трутнев Ю.П. – заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (председатель Государственной комиссии);

Кобылкин Д.Н. – министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации (заместитель председателя Государственной комиссии);

Козлов А.А. – министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (заместитель председателя Государственной комиссии);

Акимов А.К. – заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию);

Александров А.А. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)»;

Артюхов Д.А. – губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа;

Беглов А.Д. –  губернатор Санкт-Петербурга;

Бездудный Ю.В. – временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа;

Беспрозванных А.С. – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Бондур В.Г. – вице-президент Российской академии наук;

Вахруков С.А. – заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (по согласованию);

Галкин С.С. – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;

Гордеев Ю.С. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Горнин Л.В. – первый заместитель Министра финансов Российской Федерации;

Гуцан А.В. – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе (по согласованию);

Епифанова О.Н. – заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию);

Иванов Т.В. – заместитель Министра обороны Российской Федерации;

Керимов М.К. – заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

Копин Р.В. – губернатор Чукотского автономного округа;

Королёв С.Б. – руководитель службы ФСБ России;

Крутиков А.В. – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Кудрявцев Н.Н. – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)»;

Меняйло С.И. – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по согласованию);

Назаров В.П. – советник Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (по согласованию);

Николаев А.С. – глава Республики Саха (Якутия);

Панов В.А. – специальный представитель Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по вопросам развития Арктики (заместитель председателя Государственной комиссии);

Парфенчиков А.О. – глава Республики Карелия;

Половинка В.В. – начальник Управления развития приоритетных территорий Правительства Российской Федерации;

Рукша В.В. – заместитель генерального директора – директор Дирекции Северного морского пути Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

Слипенчук М.В. – заведующий кафедрой рационального природопользования географического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»;

Сорокин П.Ю. – заместитель Министра энергетики Российской Федерации;

Титов В.Г. – первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации;

Уйба В.В. – временно исполняющий обязанности главы Республики Коми;

Усс А.В. – губернатор Красноярского края;

Цветков Ю.А. – заместитель Министра транспорта Российской Федерации;

Цыбульский А.В. – временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области;

Чекунков А.О. – генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» (по согласованию);

Чернов А.В. – заместитель руководителя Секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. (ответственный секретарь);

Чибис А.В. – губернатор Мурманской области;

Чилингаров А.Н. – специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике (по согласованию);

Чуприян А.П. – заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Шестаков И.В. – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству приоритетных территорий правительства Российской Федерации;

Шумаков И.А. – руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНе страшна «медведям» пандемия - скоро выборы
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Zdoroviak
27.05.20 12:02
Очередная дурь, которая будет только всё сдерживать и запутывать. Интересно, а кто будет давать справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда? А главное,
Комментарий к новости:В санаторий – только со справками!
Андрей Тумашов
21.05.20 07:27
Опять полумеры? Требую полного прекращения спаивания доверчивых людей и введения сухого закона на местах. Начните с себя и своей семьи.
Комментарий к новости:Сухой закон - на три дня
Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
Комментарий к новости:Мурманская ТЭЦ вернёт потребителям 19,9 млн рублей, а доначислит 11,2 млн
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Переход на карту национальной платёжной системы «Мир» продлён до 1 октября-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 12 копеек, доллар потерял почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Более 80% жителей Мурманской области позитивно относятся к атомной энергетике - КАЭС-PRO ЖКХ (18+)Отопительный сезон в Мурманске завершён-PRO Нефть и газ (18+)«Газпром нефть» завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»-PRO Законы (18+)О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области шла речь в региональном парламенте
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 775 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика