«Тридцать три богатыря, // Все красавцы удалые» - новый состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики
Правительство РФ 24 мая опубликовало новый состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
В редакции распоряжения правительства от 22 мая 2020 года №1363-р:
Трутнев Ю.П. – заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (председатель Государственной комиссии);
Кобылкин Д.Н. – министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации (заместитель председателя Государственной комиссии);
Козлов А.А. – министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (заместитель председателя Государственной комиссии);
Акимов А.К. – заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию);
Александров А.А. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)»;
Артюхов Д.А. – губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа;
Беглов А.Д. – губернатор Санкт-Петербурга;
Бездудный Ю.В. – временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа;
Беспрозванных А.С. – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
Бондур В.Г. – вице-президент Российской академии наук;
Вахруков С.А. – заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (по согласованию);
Галкин С.С. – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;
Гордеев Ю.С. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Горнин Л.В. – первый заместитель Министра финансов Российской Федерации;
Гуцан А.В. – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе (по согласованию);
Епифанова О.Н. – заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию);
Иванов Т.В. – заместитель Министра обороны Российской Федерации;
Керимов М.К. – заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
Копин Р.В. – губернатор Чукотского автономного округа;
Королёв С.Б. – руководитель службы ФСБ России;
Крутиков А.В. – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;
Кудрявцев Н.Н. – ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)»;
Меняйло С.И. – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по согласованию);
Назаров В.П. – советник Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (по согласованию);
Николаев А.С. – глава Республики Саха (Якутия);
Панов В.А. – специальный представитель Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по вопросам развития Арктики (заместитель председателя Государственной комиссии);
Парфенчиков А.О. – глава Республики Карелия;
Половинка В.В. – начальник Управления развития приоритетных территорий Правительства Российской Федерации;
Рукша В.В. – заместитель генерального директора – директор Дирекции Северного морского пути Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
Слипенчук М.В. – заведующий кафедрой рационального природопользования географического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»;
Сорокин П.Ю. – заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
Титов В.Г. – первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации;
Уйба В.В. – временно исполняющий обязанности главы Республики Коми;
Усс А.В. – губернатор Красноярского края;
Цветков Ю.А. – заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
Цыбульский А.В. – временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области;
Чекунков А.О. – генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» (по согласованию);
Чернов А.В. – заместитель руководителя Секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. (ответственный секретарь);
Чибис А.В. – губернатор Мурманской области;
Чилингаров А.Н. – специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике (по согласованию);
Чуприян А.П. – заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
Шестаков И.В. – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству приоритетных территорий правительства Российской Федерации;
Шумаков И.А. – руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.