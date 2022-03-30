Тринадцать лучших снимков получат денежный приз от Росстата - участвуйте в конкурсе «Село в фокусе»!

Почти вся территория Мурманской области находится за Полярным кругом. Несмотря на суровый климат, в одном из самых северных регионов России расположены предприятия агропромышленного комплекса, который включает животноводческие фермы молочно-мясной направленности, оленеводческие хозяйства, перерабатывающие предприятия. Северный олень стал своеобразной визитной карточкой региона, а мясная продукция из оленины – излюбленным деликатесом на столах северян и гостей Кольского Заполярья.

В августе 2021 года была проведена Сельскохозяйственная микроперепись. На территории Мурманской области в ней приняли участие 51 сельхозорганизация, 50 крестьянско-фермерских хозяйств, 514 некоммерческих товариществ и около 6,2 тысячи личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан.

Готовясь к рассказу об итогах этого статнаблюдения, Росстат объявил фотоконкурс «Село в фокусе». Лучшие работы фотографов получат призы и станут иллюстрациями к сборникам с материалами сельхозмикропереписи.

Как сообщает Мурманскстат, на фото участников конкурса могут быть любые эпизоды сельской жизни: люди за работой, сельскохозяйственные животные и культуры, агротехника и всё, что связано с сельским хозяйством России. Возможно, что такие фото у вас остались ещё с прошлого лета.

Приглашаем к участию любителей и профессионалов фотосъёмки! Конкурсные работы будут приниматься по 16 мая 2022 года. Призовой фонд конкурса – 100 тысяч рублей. Авторы тринадцати лучших снимков получат денежный приз, из их числа определят тройку лидеров. Результаты конкурса будут подведены в середине июня.

Для участия необходимо:

1. Опубликовать от одной до трёх фотографий на вашей странице в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники».

2. Кратко пояснить, что запечатлено на снимках.

3. Поставить хештег #agro2021.

4. Скопировать ссылку на пост и отправить её на почту: foto@agro2021.ru

Подробные правила читайте на сайте Мурманскстата https://murmanskstat.gks.ru в разделе «Новости», а также на сайте Сельскохозяйственной микропереписи 2021 – https://agro2021.ru.