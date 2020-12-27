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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.20 18:00

«Тринадцатая» зарплата многих россиян пойдёт на выплату кредитов и отпуска

Закрыть кредит, поехать в отпуск, купить подарки — россияне планируют, на что они потратят «тринадцатую» зарплату. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Чаще всего с «тринадцатой» зарплаты раздают долги и выплачивают кредиты (14% опрошенных). Отправиться в отпуск на годовую премию планируют 13% респондентов. 12% россиян потратят «тринадцатую» зарплату на подарки.

Каждый десятый на эти деньги хочет закончить ремонт или купить мебель. Каждый одиннадцатый (9%) вложит полученную сумму в личные сбережения. 6% опрошенных планируют внести премию в оплату обучения. Еще 6% устроят себе «праздник живота». 5% потратят «тринадцатую» зарплату на семью, 4% — на себя, 3% — на текущие потребности. По 2% опрошенных планируют использовать премию на ремонт авто, покупку электронного девайса или бытовой техники.

Мужчины чаще женщин с «тринадцатой» зарплаты закрывают долги (17 и 11% соответственно) и ремонтируют автомобили (4 и 1%). Женщины же чаще рассказывают о планах потратить премию на отпуск (13% против 9% среди мужчин), спустить на подарки (также 13 и 9%), ремонт (11 и 8%), деликатесы (8 и 4%) и бытовую технику (3 и 1%).

 

 

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