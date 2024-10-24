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Мурманская область. Арктика (16+)24.10.24 18:00

Тринадцатые зарплаты россияне чаще всего планируют потратить на отпуска

Тринадцатую зарплату по итогам года ожидает получить каждый второй работающий. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, который они провели по заказу РИА «Новости». В опросе приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году каждый второй россиян (52%) ожидает получить премию по результатам года. Это высокий показатель: в 2022 году на «тринадцатые» зарплаты и премии рассчитывал каждый третий, в 2021 году — 4 из 10 работающих. Больше всего надеются на «тринадцатую» зарплату россияне до 34 лет (65%). Число сотрудников, которые рассчитывают на премирование, растет с увеличением уровня доходов: среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей таких 46%, а среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц, уже 56%.

Чаще всего россияне планируют использовать годовую премию на отпуска и путешествия (19%). 14% рассчитывают закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам. Каждый десятый опрошенный собирается инвестировать или пополнить вклад в банке. 9% будут тратить премию на семейные нужды, 8% — на подарки, по 7% — на себя и текущие потребности. 6% планируют купить мебель или сделать ремонт в квартире. 5% будут оплачивать обучение (свое или ребенка). 2% собираются купить девайсы и гаджеты, ещё 2% потратят премиальные на медицинские услуги (стоматологию, обследования и проч.). По 1% россиян собираются купить бытовую технику или отремонтировать машину.

По сравнению с прошлым годом, россияне стали реже говорить о планах отложить «тринадцатую» зарплату в кубышку или спустить её на деликатесы, зато чаще делиться желанием потратить эти деньги на отпуск.

Время проведения опроса: 19 сентября — 2 октября 2024 года.

Комментарии

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Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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Ольга
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Спасибо! Очень интересно!
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