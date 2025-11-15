Трио «Стиль» выступит на сцене Мурманского областного театра кукол

Мурманский областной театр кукол приглашает мурманчан и гостей города на концерт трио «Стиль», который состоится 28 ноября в 19.00. На сцене выступят Оксана Уткина (флейта), Татьяна Кучер (виолончель) и Екатерина Бобрицкая (фортепиано).

Как сообщает vk.com/murmanpuppet, этот уникальный творческий коллектив Детской музыкальной школы №5 примет участие в концерте «Пространство, звёзды и певец», посвящённом жизни и творчеству Осипа Мандельштама.

Трио «Стиль» существует уже более 15 лет и дарит своё творчество не только на сцене родной школы, но и на различных площадках Мурманска. Сотрудничает с другими коллективами и солистами и станет незабываемым украшением авторской программы лектора-музыковеда, заслуженного работника культуры РФ Светланы Бобрицкой.

28 ноября в исполнении трио «Стиль» прозвучат произведения Джона Раттера, Клода Дебюсси, Жана-Батиста Сенайе, Шарля Лефевра, Альфреда Шнитке. Впервые участники трио сыграют в жанре авторской песни: представят свою аранжировку романса Елены Фроловой «Нежнее нежного» на стихи Осипа Мандельштама. Весь концерт будет наполнен чудесной музыкой, не пропустите это событие.

Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-11868529_457259623%2F924b59ec778c8eb0e4