Трое из пятидесяти! В Мурманске завершились студенческие конкурсы

Вчера глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин приняли участие в церемонии награждения участников и призеров проекта «Студенческая среда» и конкурса «Студент года».

По итогам конкурса из 50 участников «Студент года» были определены трое лучших. Абсолютным победителем стала Валерия Мурашова, «Лучшей студенткой образовательной организации высшего образования» признана Дарья Емельяненко, а титул «Лучший студент профессиональной образовательной организации» заслужил Дмитрий Котельников. Эти ребята на протяжении следующего учебного года будут получать стипендии главы муниципального образования город Мурманск.

– В Мурманске на очной форме обучается свыше 12 тысяч студентов. Сегодня здесь представлены лучшие из лучших, – рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Уверен, что финалисты проявят все свои знания, творческие наработки, чтобы сделать жизнь в заполярной столице комфортнее и интереснее. Городская администрация, со своей стороны, всегда открыта ярким и нестандартным идеям.

Проект «Студенческая среда» направлен на активизацию потенциала студенческой молодёжи города Мурманска путем формирования системного подхода к вовлечению студентов в социально полезную деятельность и организации их культурного досуга. В этом году участие в конкурсе приняли абсолютно все учреждения высшего и среднего образования, а победу одержал Мурманский медицинский колледж.

Помимо подведения итогов традиционных конкурсов, первые лица города вручили благодарственные письма организаторам и участникам акций, приуроченных к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также были отмечены работники образовательных организаций высшего и профессионального образования – кураторы органов студенческого самоуправления.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22371&page=1