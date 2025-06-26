Трое конкурсантов из Мурманской области вошли в число финалистов федерального спецпроекта «Всегда готов!»

«Всегда готов!» – спецпроект федерального проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он был разработан к 100-летию пионерского движения.

В конкурсном отборе этого года участвовали более 3 000 молодых людей в возрасте 14-17 лет, вышли в финал – более 1200. В их числе трое представителей Мурманской области: Анастасия Алешина, школа №31 имени Л. В. Журина; Надежда Глущенко, школа №5; Маргарита Дикая, школа №5.

В финале конкурсантам предстоит подготовить креативную публикацию о своих источниках вдохновения. По итогам второго этапа 200 победителей отправятся на обучающий интенсив в Мастерскую управления «Сенеж».

«Подав заявку, ребята уже проявили смелость и готовность пробовать новое – те качества, которые помогают добиваться успеха. У каждого участника будет возможность проявить свой уникальный талант и творческий потенциал в финале конкурса. Впереди – интересные задания, экспертная оценка, определение победителей и главный приз – образовательная программа в «Сенеже» для их дальнейшего развития. Желаю ребятам не бояться экспериментировать, искать интересные решения и делиться своими знаниями в полной мере. А проект «Другое Дело» – пространство, где ваши старания становятся реальными возможностями. Главное, верьте в себя, а мы верим в вас. Вперед, к победе!» – обратился к финалистам первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Конкурсные работы участников оценивает экспертная комиссия из числа сотрудников президентской платформы «Россия – страна возможностей» и соавторов спецпроекта: руководитель специальных проектов «Другого Дела» и соавтор «Всегда готов!» Иван Тристан, координатор спецпроектов, соавтор «Всегда готов!» и спецпроекта «Женское Дело» Елизавета Тимофеева, а также эксперты грантовых конкурсов и медиасопровождения.

Фото (АНО «Россия – страна возможностей»): https://gov-murman.ru/info/news/549266/#&gid=1&pid=1