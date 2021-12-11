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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.21 16:30

Трое молодых писателей Заполярья стали лауреатами премии Баёва и Подстаницкого

Решением комиссии Литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого определены победители конкурса молодых литераторов в 2021 году.

Ученица 9 класса школы №21 Оленегорска Альбина Кузьмина удостоена премии за сборник рассказов «Осколки воспоминаний», ученица 11 класса гимназии №2 Мурманска Алевтина Седунова получила награду за сборник стихотворений «Наедине с заметками», а одиннадцатиклассница из мурманской гимназии №3 Олеся Тихонова отмечена за повесть «Мост над пропастью жизни».

Награды молодым литераторам вручила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. Церемония прошла в молодежном центре «Библиодвиж» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

«Вам очень скоро предстоит сделать выбор профессиональной траектории – выбор вуза, профессии и места самореализации. Мы очень надеемся, что, независимо от того, будет ли он связан с литературой, вас всегда и во всем будет сопровождать творческое вдохновение, а Кольское Заполярье останется главной темой в вашем творчестве и в вашей жизни», – отметила Елена Дягилева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Литературная премия губернатора Мурманской области учреждена в 1993 году по инициативе писателя Виталия Семеновича Маслова в честь молодых поэтов Константина Баёва и Александра Подстаницкого, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Цель премии – стимулировать интерес молодежи к литературе и литературному творчеству. Кроме того, награда позволяет выявить и поощрить заполярных молодых поэтов, прозаиков и драматургов, произведения которых способствуют воспитанию гуманизма и гражданственности. Премия является литературной наградой молодым авторам региона за лучшую первую книгу или рукопись, за годы существования премии её лауреатами стали более 70 северян.

Сведения об истории премии можно найти на сайте Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. В помощь начинающим писателям также создана группа в социальной сети «ВКонтакте», где размещается информация об истории премии, событиях, посвященных памяти Константина Баёва и Александра Подстаницкого, о номинантах и лауреатах премии.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430878/#&gid=1&pid=4

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