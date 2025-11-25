Трое представителей Мурманской области – победители Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

В Москве прошёл финал пятого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Он стал самым масштабным за всю историю конкурсных проектов Общества «Знание». Среди лучших просветителей страны оказалось сразу трое представителей Мурманской области. Всего же были награждены 126 победителей из 53 регионов страны.

Среди победителей – учитель высшей категории Гимназии № 1 города Апатиты, президент Федерации пейнтбола Мурманской области Алексей Чуфырев. На «Знание.Лектор» он выступал с лекциями про спорт и здоровый образ жизни. Награду победителю вручила трёхкратная Олимпийская чемпионка, телеведущая, руководитель Русского театра на воде Мария Киселева.

Победу также одержал заведующий кафедрой Мурманского арктического университета Александр Челтыбашев – автор 62 научных работ, который на конкурсе рассказывал про науку и технологии.

Ещё одна представительница региона – преподаватель филиала Мурманского арктического университета в Кировске Анастасия Царевская – стала одним из победителей партнерской номинации особой экономической зоны «Алабуга» и получила сертификат на приобретение техники. В конкурсе «Знание.Лектор» она выступала с лекциями про науку и технологии.

С победой в этой номинации лекторов поздравил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Пятый сезон «Знание.Лектор» стал самым масштабным за всю историю проекта. Он объединил людей, которые работают в самых разных условиях – в университетах и сельских школах, в научных центрах и общественных организациях, в органах власти. Что особенно ценно – есть и участники специальной военной операции. Всех конкурсантов объединяет глубокое уважение к своей аудитории, готовность делиться знаниями. Они помогают людям ориентироваться в потоке информации, защищают историческую правду, помогают разобраться в науке, технологиях, других сферах. В конце концов, результаты их работы показывают, что сила слова, сила знания способна менять жизнь людей и укреплять страну. Хочу поздравить победителей конкурса, и всем участникам сказать спасибо – за труд и высокий профессионализм. Мы вместе с вами будем развивать просвещение в нашей стране», – подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Всего в финал конкурса вышло более 560 лекторов из 83 регионов России. Помимо решающих выступлений была организована культурная программа, которая включала стратегические сессии с обсуждением планов Российского общества «Знание», просветительские лекции с федеральными экспертами, в том числе диалог с актёром и режиссёром Егором Бероевым. Победители взрослой категории получили право заключить контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своём регионе.

