Долю иностранных туристов в Мурманской области планируют увеличить до 20%Восстановлена несущая способность пирса дальних линий в порту Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.11.25 17:30

Трое представителей Мурманской области – победители Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

В Москве прошёл финал пятого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Он стал самым масштабным за всю историю конкурсных проектов Общества «Знание». Среди лучших просветителей страны оказалось сразу трое представителей Мурманской области. Всего же были награждены 126 победителей из 53 регионов страны.

Среди победителей – учитель высшей категории Гимназии № 1 города Апатиты, президент Федерации пейнтбола Мурманской области Алексей Чуфырев. На «Знание.Лектор» он выступал с лекциями про спорт и здоровый образ жизни. Награду победителю вручила трёхкратная Олимпийская чемпионка, телеведущая, руководитель Русского театра на воде Мария Киселева.

Победу также одержал заведующий кафедрой Мурманского арктического университета Александр Челтыбашев – автор 62 научных работ, который на конкурсе рассказывал про науку и технологии.

Ещё одна представительница региона – преподаватель филиала Мурманского арктического университета в Кировске Анастасия Царевская – стала одним из победителей партнерской номинации особой экономической зоны «Алабуга» и получила сертификат на приобретение техники. В конкурсе «Знание.Лектор» она выступала с лекциями про науку и технологии.

С победой в этой номинации лекторов поздравил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Пятый сезон «Знание.Лектор» стал самым масштабным за всю историю проекта. Он объединил людей, которые работают в самых разных условиях – в университетах и сельских школах, в научных центрах и общественных организациях, в органах власти. Что особенно ценно – есть и участники специальной военной операции. Всех конкурсантов объединяет глубокое уважение к своей аудитории, готовность делиться знаниями. Они помогают людям ориентироваться в потоке информации, защищают историческую правду, помогают разобраться в науке, технологиях, других сферах. В конце концов, результаты их работы показывают, что сила слова, сила знания способна менять жизнь людей и укреплять страну. Хочу поздравить победителей конкурса, и всем участникам сказать спасибо – за труд и высокий профессионализм. Мы вместе с вами будем развивать просвещение в нашей стране», – подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Всего в финал конкурса вышло более 560 лекторов из 83 регионов России. Помимо решающих выступлений была организована культурная программа, которая включала стратегические сессии с обсуждением планов Российского общества «Знание», просветительские лекции с федеральными экспертами, в том числе диалог с актёром и режиссёром Егором Бероевым. Победители взрослой категории получили право заключить контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своём регионе.

 

 

Фото (Общество «Знание»): https://gov-murman.ru/info/news/557540/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)С 1 января 2026 года в Мурманской области проиндексируют на 4% зарплаты работников бюджетной сферы, а с 1 июля - социальные выплаты-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 4 копейки, евро теряет почти 40 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период-PRO ЖКХ (18+)За неделю ЦУР Мурманской области зафиксировал рост числа сообщений жителей на 40%-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»