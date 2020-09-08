Трое северян подозреваются в сбыте наркотических средств в крупном размере

В Мурманске полицейским стала известна информация о причастности безработного 18-летнего местного жителя города к обороту наркотических средств синтетического происхождения.

В ходе специальных мероприятий сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Мурманску и оперативников уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии подозреваемый был задержан на территории одного из гаражных комплексов с поличным во время сбыта запрещенного вещества массой 0,18 грамма.

Сделка по его продаже происходила в машине, специально арендованной злоумышленником. При досмотре подозреваемого оперативники обнаружили также несколько пакетов с белым порошком, общей массой 51,4 грамма, которые мурманчанин намеревался сбыть. Ещё часть аналогичного вещества, общим весом около 117 грамм , была найдена при обыске автомобиля. По версии полицейских, задержанный планировал распространить на территории областного центра крупную партию наркотиков путем создания «тайников-закладок».

В машине на момент проведения операции находился второй мужчина 1993 года рождения. Его личность была установлена полицейскими. Выяснилось, что он уже несколько месяцев находится в федеральном розыске по подозрению в хранении наркотических средств в крупном размере.

Третий северянин, подозреваемый в причастности к обороту запрещенных веществ, находился неподалеку и попытался с места преступления скрыться, но был задержан полицейскими. У мужчины 1990 года рождения при личном досмотре обнаружили сверток с белым порошком весом 2,5 грамма.

Установив его личность, сотрудники полиции выяснили, что неработающий житель района Росляково подозревается в совершении кражи из гаража знакомого на сумму 350 тысяч рублей. В июне у мурманчанина 1954 года рождения из гаражного строения по улице Молодёжная путём повреждения стены похитили имущество, состоящее из электроинструментов и комплектующих для автомобилей. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).

Все обнаруженные вещества были изъяты и направлены на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. Согласно заключению экспертизы изъятое является наркотическим средством - альфа-PVP, которое относится к так называемым «солям».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении злоумышленников следователями возбуждены уголовные дела: по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…) и части 2 статьи 228 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере).