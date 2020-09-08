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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.20 08:45

Трое северян подозреваются в сбыте наркотических средств в крупном размере

В Мурманске полицейским стала известна информация о причастности безработного 18-летнего местного жителя города к обороту наркотических средств синтетического происхождения.

В ходе специальных мероприятий сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Мурманску и оперативников уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии подозреваемый был задержан на территории одного из гаражных комплексов с поличным во время сбыта запрещенного вещества массой 0,18 грамма.

Сделка по его продаже происходила в машине, специально арендованной злоумышленником. При досмотре подозреваемого оперативники обнаружили также несколько пакетов с белым порошком, общей массой 51,4 грамма, которые мурманчанин намеревался сбыть. Ещё часть аналогичного вещества, общим весом около 117 грамм, была найдена при обыске автомобиля. По версии полицейских, задержанный планировал распространить на территории областного центра крупную партию наркотиков путем создания «тайников-закладок».

В машине на момент проведения операции находился второй мужчина 1993 года рождения. Его личность была установлена полицейскими. Выяснилось, что он уже несколько месяцев находится в федеральном розыске по подозрению в хранении наркотических средств в крупном размере.

Третий северянин, подозреваемый в причастности к обороту запрещенных веществ, находился неподалеку и попытался с места преступления скрыться, но был задержан полицейскими. У мужчины 1990 года рождения при личном досмотре обнаружили сверток с белым порошком весом 2,5 грамма.

Установив его личность, сотрудники полиции выяснили, что неработающий житель района Росляково подозревается в совершении кражи из гаража знакомого на сумму 350 тысяч рублей. В июне у мурманчанина 1954 года рождения из гаражного строения по улице Молодёжная путём повреждения стены похитили имущество, состоящее из электроинструментов и комплектующих для автомобилей. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).

Все обнаруженные вещества были изъяты и направлены на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. Согласно заключению экспертизы изъятое является наркотическим средством - альфа-PVP, которое относится к так называемым «солям».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в  отношении злоумышленников следователями возбуждены уголовные дела: по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…) и части 2 статьи 228 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере).

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