Трое северян представляют Мурманскую область в финале конкурса «Флагманы образования»

В финале профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кольское Заполярье представляют трое мурманчан.

Третий сезон «Флагманов образования» стал рекордным по количеству заявок – принять участие решили более 100 тысяч управленцев в сфере образования, педагогов и студентов со всей России, включая Мурманскую область. К дистанционному этапу конкурса были допущены почти 71 тысяча педагогов, а после очных полуфиналов 265 управленцев в сфере образования и педагогов получили приглашение на финальные испытания. Наш регион представляют Виталий Лаврухин, директор мурманского лицея №2, Ян Рюмин, заместитель директора мурманской гимназии №7, Юлия Щапова, начальник центра цифрового образования «IT-куб» в Мурманске.

Конкурс позволяет выявить наиболее подготовленных и мотивированных педагогов и управленцев в сфере образования с последующим предоставлением им возможностей карьерного и профессионального развития.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, на протяжении пяти дней участники будут бороться за победу в конкурсе. Их ждут насыщенные конкурсная и образовательная программы, посещение международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, анализ конкурсных заданий и панельная дискуссия, которую откроет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Фото: https://gov-murman.ru