Трое северян стали победителями федерального конкурса «Студенческий стартап»

Три студента Мурманского арктического университета стали победителями III очереди конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» и получат гранты по 1 млн рублей каждый на развитие своих бизнес-идей.

Ребята представили на конкурс инновационные проекты в области создания новых материалов и химических технологий, а также креативных индустрий: Никита Терехов – проект «Химический стабилизатор грунта для дорожного строительства»; Екатерина Боровинская – проект «Производство органической косметики из водорослей Баренцева моря и их производных»; Дарья Кузнецова – проект «REWORK».

Отбор заявок студентов включал несколько этапов экспертизы, в том числе защиту в онлайн-формате. В состав экспертного жюри вошли представители бизнес-сообщества, университетов и научных организаций, акселераторов и других операторов федерального проекта. Они оценивали технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию проектов.

«В этом году по данному конкурсу поступило заявок на 6 млрд рублей: это абсолютный рекорд. На сегодня определена часть победителей, каждый из которых получит миллион рублей на создание собственного инновационного стартапа. Проекты совершенно разные: от цифровых платформ, систем поддержки принятия решений и спортивных приложений до систем очистки воды и интерактивных музеев. Для каждого заявителя «Студенческий стартап» – это возможность реализовать мечту и воплотить в реальность нужные всем проекты, которые важны для города, региона и страны в целом», – отметил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, конкурс студенческих стартапов – отличная площадка для молодых предпринимателей, которые хотят реализовать свои идеи и получить поддержку в их развитии.

Фото: https://gov-murman.ru