Трое северян удостоены государственных наград от Президента России

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сотрудники Кировского филиала АО «Апатит» — электрослесарь дежурного и по ремонту оборудования Владимир Богданов, а также главный специалист аналитического центра Юрий Плешаков. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделением «Мурманской областной детской клинической больницы» Ольге Казак.

«Вы вносите неоценимый вклад в развитие и процветание Мурманской области. Ваши знания, навыки, опыт — незаменимы. Уверен, что вы подаете пример своим коллегам, вдохновляете на новые трудовые свершения. Благодарю вас за честный труд, ответственное отношение к работе и преданность своему делу», — прокомментировал глава региона Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru