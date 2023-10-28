Трое школьников Мурманской области стали победителями федерального этапа всероссийского конкурса сочинений

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса сочинений 2023 года. Победителями стали 100 участников федерального этапа конкурса из 63 субъектов Российской Федерации. Среди них – три школьника из Мурманской области.

В их числе Василиса Попова, ученица 9 класса школы №13 в Высоком (руководитель Анжелла Свиридова, учитель русского языка и литературы); Иван Климов, ученик 7 класса школы №4 в Полярных Зорях (руководитель Ольга Климова, учитель русского языка и литературы); Николай Мухин, обучающийся 10 класса филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске (руководитель Оксана Бойко, преподаватель русского языка и литературы).

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, по традиции будет издан сборник конкурсных сочинений победителей, также работы будут опубликованы на сайте конкурса. Церемония награждения победителей состоится 8 ноября в аппарате Общественной палаты России.

Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://vks.apkpro.ru/news/detail/108/10

Фото: https://gov-murman.ru