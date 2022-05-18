Трое сотрудников АО «ММТП» отмечены Почётной грамотой Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление «О награждении наградами Мурманской области и присуждении премий Мурманской области» от 11.05.2022 № 60-ПГ. В документе, в частности, сказано:

«За профессиональные достижения и большой вклад в развитие транспортной отрасли в Мурманской области наградить Почётной грамотой Мурманской области работников акционерного общества «Мурманский морской торговый порт»: Гречаного Сергея Сергеевича, инженера-программиста службы информационных технологий, связи и автоматизации; Ильинчук Оксану Владимировну, начальника службы по организации труда и заработной платы; Куприянцева Сергея Вячеславовича, диспетчера по маневровым операциям дирекции железнодорожного транспорта».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/