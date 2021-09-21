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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.21 10:15

Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором

Вчера  в течение рабочего дня в ходе ряда мероприятий губернатора Мурманской области Андрея Чибиса сопровождали трое старшеклассников – Елизавета Чибис, Мирослава Чуфырёва и Илья Либерман. На встрече главы региона с активной молодёжью в минувшую пятницу школьники приняли приглашение взглянуть изнутри на работу областного правительства.

Понедельник у ребят начался рано – в 8 утра, с оперативного совещания в правительстве. Андрей Чибис представил юных гостей коллегам и подчеркнул, что власти в принятии решений во многом необходимо ориентироваться на активную молодёжь, в том числе на ребят, которые учатся в школах.

«Сегодня мы им покажем, как изнутри устроена работа правительства. Три человека участвуют в оперативном совещании, в ряде других совещаний. Эту практику рекомендую брать в работу на регулярной основе всем коллегам из правительства и муниципалитетов. Нашей молодёжи, школьникам, студентам важно понимать, как устроена жизнь, как принимаются решения, почему, на основе каких данных», – подчеркнул губернатор.

Старшеклассники приняли участие в оперативном совещании, в заседании областного штаба по строительству и благоустройству, в совещании по реализации проекта «Варничный ручей». В ходе рабочих мероприятий ребята узнали, какие задачи на сегодняшний день являются для областной власти наиболее актуальными, с какими проблемами приходится сталкиваться, в каких случаях власть вынуждена «включать ручной режим» управления проектами.

«Для нас принципиально важно ориентироваться на мнение наших ребят, в том числе старшеклассников, чтобы принимать решения, что именно делать и как делать в наших городах и посёлках. Сегодня ребята погрузились в реальную жизнь без прикрас, без каких-то торжественных мероприятий. Они увидели, насколько интересно, но непросто добиваться того, чтобы всё было вовремя достроено, благоустроено и так далее, сколько с этим связано проблем, которые обычным людям не видны. Надеюсь, что ребятам понравилось, и они смогли составить своё впечатление, что такое работа в государственном и муниципальном управлении. Это будет очень полезно», - подвёл итог совместного рабочего дня Андрей Чибис.

По словам самих ребят, такой опыт был не только интересным и необычным, но и крайне полезным.

«Это безумно ценно – мы увидели реальный мир, реальную работу правительства, и это нас по-настоящему удивило», – сказала Елизавета Чибис.

«Сегодняшний опыт – бесценный, потому что мы смогли вживую увидеть, как всё устроено, как всё работает. Утренняя оперативка – просто какой-то восторг, обсуждалось очень много важных и интересных решений, можно увидеть, что действительно происходит в области. И радует, что ко мнению старшеклассников прислушиваются. Ведь мы – будущее поколение, и нам это очень важно», – поделилась впечатлениями Мирослава Чуфырёва.

«Я считаю, что сегодняшняя встреча с губернатором и весь проведённый день были очень полезными. Это очень яркий пример для нынешних школьников, некая профориентация. Думаю, не только мы должны это попробовать, но и каждый из школьников нашей страны», – отметил Илья Либерман.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подобные дни «глубокого погружения» в работу власти для школьников области будут проводиться и в дальнейшем.

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