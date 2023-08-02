«Тропою героев Заполярья»: волонтёры культуры приступили к благоустройству воинских захоронений в Печенгском округе

В Печенгском округе стартовала десятая молодёжная экспедиция «Тропою героев Заполярья». Её участники – 26 инициативных ребят не только из Печенгского округа, но и из Мурманска, Гаджиево, а также Челябинска, Санкт Петербурга и Московской области.

Организатором экспедиции выступила администрация округа при поддержке Северного флота. Её цель – благоустройство воинских захоронений и мемориалов, расположенных на полуострове Рыбачий. Благоустройство включает в себя уборку территории, восстановление надписей с именами погибших советских солдат и покраску.

Как отмечают в администрации округа, начальной точкой экспедиции стал бывший военный поселок под названием Большое Озерко. Здесь расположены два крупных захоронения – госпитальное захоронение и мемориал Защитникам Заполярья, который является объектом культурного наследия регионального значения. В рамках экспедиции волонтёры культуры убирают траву и зачищают от мха постаменты под мемориальными плитами, красят ограждения, а также проводят уборку прилегающей территории от мусора и сухостоя.

Благодаря проведению экспедиции планируется обновление реестра памятников истории Печенгского округа с учетом новых благоустроенных объектов и сверка имен увековеченных с паспортами захоронений. Всего же на полуостровах Рыбачий и Средний расположено более 40 памятников и воинских захоронений. Часть памятников была сооружена непосредственно во время войны и в первые послевоенные годы.

Как сообщает региональное Министерство культуры, экспедиция стала ключевым событием федеральной акции «События немирной жизни» в Мурманской области. Цель акции, организованной Министерством культуры Российской Федерации, – достоверно сохранить и передать молодёжи историческую память о событиях и подвигах Великой Отечественной войны и других войн и конфликтов, затронувших регионы России. Участниками акции в Кольском Заполярье стали волонтёры культуры – неравнодушные северяне, при поддержке нацпроекта «Культура» активно участвующие в сохранении и популяризации наследия и традиций отечественной культуры. Напомним, что за время реализации нацпроекта к движению присоединилось более 2000 жителей Кольского края.

Фото: https://gov-murman.ru