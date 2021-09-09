Тротуары в Коле ремонтируют в рамках контракта жизненного цикла

В Коле выполняется устройство тротуаров в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы выполняются в рамках контракта жизненного цикла, то есть дальнейшее содержание объекта будет выполнять тот же подрядчик, который занимается устройством.

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова выехала на объект, чтобы проконтролировать ход работ.

«Согласно контракту, устройство тротуаров должно быть завершено до 30 сентября, – отметила она. – Стоит отметить, что в Коле в рамках дорожного нацпроекта завершен ремонт 7 дорог из плана 2021 года и опережающими темпами ведутся ремонтные работы на улице Победы – объекте 2022 года».