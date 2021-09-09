Мурманская область. Арктика (16+)09.09.21 12:00
Тротуары в Коле ремонтируют в рамках контракта жизненного цикла
В Коле выполняется устройство тротуаров в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы выполняются в рамках контракта жизненного цикла, то есть дальнейшее содержание объекта будет выполнять тот же подрядчик, который занимается устройством.
Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова выехала на объект, чтобы проконтролировать ход работ.
«Согласно контракту, устройство тротуаров должно быть завершено до 30 сентября, – отметила она. – Стоит отметить, что в Коле в рамках дорожного нацпроекта завершен ремонт 7 дорог из плана 2021 года и опережающими темпами ведутся ремонтные работы на улице Победы – объекте 2022 года».
Комментарии
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Последние комментарии
Катя
05.09.21 17:36
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Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
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Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
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