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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.20 14:50

Тройной рекорд установили портовики ко Дню города Мурманска

Только за прошедшие выходные в АО «Мурманский морской торговый порт» было установлено сразу три производственных рекорда. Так, 3 октября на причале №14 грузового района № 2  за одну смену на борт судна JEWEL портовикам удалось погрузить 25 тысяч 308 тонн угля. А уже на следующий день, был достигнут суточный рекорд - на борт того же судна погрузили 45 тысяч 308 тонн угля. Сотрудники второй бригады третьего звена справились со своей задачей на отлично, действовали оперативно и слаженно. В результате был побит и третий рекорд - достигнута максимальная среднесуточная интенсивность погрузки угля на судно. Она составила 37 тысяч 77 тонн за сутки.

Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов, поздравил портовиков, без которых эти показатели были бы невозможны.

«За каждым рекордом стоят, прежде всего, люди. Я говорю о сотрудниках Мурманского морского торгового порта, которые ежедневно добросовестно выполняют свою работу! В текущем году было установлено много рекордов. И это с учетом того, что обстановка в мире оставалась напряженной. А, значит, портовики могут справиться с любыми трудностями, действуя слаженно, настоящей командой!», - отметил Алексей Рыкованов.

Судно уже покинуло причалы Мурманского морского торгового порта. Сейчас кейпсайз «JEWEL» направляется в порт Icdas, который расположен в Турции. Длина балкера составляет 292 метра, а ширина – 45 метров. Напомним, это уже 14 балкер типа кейпсайз, который удалось обработать в Мурманском морском торговом порту за текущий год.

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