Труба зовёт - глава администрации города Мурманска проверяет готовность к новому отопительному сезону

Вчера глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил одну из котельных в микрорайоне Дровяное. Она располагается на улице Прибрежной, 6 и обеспечивает теплом три многоквартирных дома. Совсем недавно здесь заменили газоходы и дымовую трубу.

– Все работы проведены качественно и в срок. У меня нет никаких претензий к подрядной организации, – сказал Евгений Никора. – Чтобы не отключать жителей от горячего водоснабжения, ремонт был осуществлен в период плановой остановки котельной. Уже проведены пуско-наладочные мероприятия и пробные топки. Все оборудование находится в исправном состоянии. Кроме того, решён вопрос с дизельным топливом, которое необходимо для производства тепловой энергии в предстоящие холода. Оформлены соответствующие контракты с поставщиками. Исходя из этого, могу с уверенностью сказать, что котельная к новому отопительному сезону полностью готова.

Напомним, летом прошлого года была произведена замена дымовой трубы на котельной в Росляково.