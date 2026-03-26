«Горячая линия» по защите граждан от неправомерных действий коллекторовВ Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.03.26 12:00

Труд на районе: 55% россиян предпочитают искать работу рядом с домом

Больше половины россиян при поиске работы стараются найти варианты поближе к дому — расположение будущего места трудоустройства стало одним из ключевых факторов при отклике на вакансию.

В частности, 17% рассматривают вакансии только в своём районе, рядом с домом или на своей станции метро, ещё 38% иногда смотрят, какие предложения есть поблизости. Локация не имеет значения только для 34% опрошенных, выяснили эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, и сервиса «Транспорт» в «Яндекс Go». Также исследование показало, что перед откликом на вакансию большинство уточняет маршрут до потенциального места работы с помощью различных сервисов.

«Возможность работать рядом с домом становится для кандидатов всё более ценной по мере взросления. Среди респондентов 18-24 и 25-34 лет этот фактор важен лишь в 13% и 15% случаев соответственно. А среди людей 55 лет и старше — уже в 28%. Молодёжь, как правило, более мобильна и готова тратить больше времени на дорогу до работы и обратно. Кроме того, зачастую молодые соискатели ещё не успели обзавестись собственным жильём и при необходимости готовы переехать в другую часть города. Наблюдается разница и в зависимости от гендера: так, 24% женщин ищут вакансии исключительно в своем районе, а среди мужчин таких в два раза меньше — 12%. В профессиональном разрезе работа вблизи дома наиболее ценится представителями розницы (42%), а реже всего этот фактор учитывают ИТ-специалисты (6%), многие из тех, чья работа дает возможность трудиться удаленно», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Ради возможности работать ближе к дому жители Мурманской области также готовы идти на уступки. Так, 40% опрошенных согласны отказаться от более современного офиса. Далее следуют готовность пожертвовать работой в более известной или крупной компании (32%) и более высокой должностью и статусом (28%). По 21% респондентов готовы отказаться от части социального пакета и части зарплаты. Ещё 19% готовы пожертвовать гибким графиком или удаленкой, столько же — интересными задачами. Возможностями карьерного роста готовы поступиться 15%, дополнительными бонусами — 13%, а обучением за счёт работодателя — 13%. Реже всего респонденты готовы отказываться от сильной команды (8%). При этом лишь 8% не готовы идти ни на какие компромиссы, поскольку время в пути не является для них критичным фактором.

Интересно, что почти 80% соискателей изучают путь до офиса с помощью различных сервисов перед тем, как откликнуться на вакансию. Чаще всего (51%) опрошенные используют приложения, чтобы рассчитать время в дороге. Среди специалистов 18-25 лет этот показатель выше, чем у других, — 69%.

«Также респонденты всех возрастов отметили, что обращаются к приложениям, когда ищут выгодный способ добраться до офиса (32%), используют более одного вида транспорта (22%) или корректируют маршрут из-за форс-мажоров (15%). Почти половина (45%) респондентов меняет свой привычный путь до работы с учётом дорожной ситуации, а 39% — из-за погодных условий. При этом сотрудники в возрасте 18-25 лет чаще других (25%) выстраивают маршрут до офиса в зависимости от количества вещей, которые нужно взять с собой», — добавляет Денис Касимов, руководитель сервиса «Транспорт» в «Яндекс Go».

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»