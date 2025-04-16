Трудоустроенные жители Мурманской области всё активнее интересуются подработкой

Поиск подработки помимо основной занятости в ближайшее время планируют 61% местных жителей, выяснили эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России. По сравнению с ситуацией в конце прошлого года доля таких респондентов выросла. Опрос проводился в начале 2025 года среди более чем 38 тысяч соискателей.

Около половины (61%) опрошенных из Мурманской области в начале 2025 года сообщили, что рассматривают для себя поиск подработки помимо основного места трудоустройства в течение ближайших трех месяцев. Интересно, что в IV квартале 2024 года такой ответ дали 59%. То есть, доля соискателей, которые хотели бы найти себе вторую работу, растёт последние полгода (+2%).

Доля тех, кто в поиске подработки не заинтересован, в последние месяцы не меняется: если в IV квартале 2024 года это были 31% опрошенных, то сегодня этот показатель такой же. При этом доля местных жителей, уже имеющих вторую работу, колеблется на уровне 7-8% уже более двух лет.

Чаще всего потребность в подработке испытывают соискатели из профессиональной сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» (60% готовы рассмотреть такие вакансии), «Домашний, обслуживающий персонал» (58%), «Спорт, салоны красоты» и «Наука, образование» (по 56%, а также «Туризм, гостиницы, рестораны» (54%).

Те, кого подработка не интересует, чаще всего встречаются среди респондентов из сфер «Страхование» (63% сообщили, что не рассматривают дополнительную занятость), «Добыча сырья» (49%) и «Высший менеджмент» (46%).

Двумя работами на текущий момент могут похвастать по 13% опрошенных из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Маркетинг, реклама, PR», 12% представителей науки и образования, 11% страховщиков и 10% ИТ-специалистов.