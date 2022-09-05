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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.22 14:00

Трудоустроиться в нефтегазовую компанию стало проще – работодатели СЗФО с начала года разместили более 9000 вакансий для газовиков и нефтяников

С начала сентября в стране празднуют День работников нефтяной и газовой промышленности. Специально к дате эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как за последний год изменилась ситуация на рынке труда в нефтегазовой сфере.

С начала 2022 года в России было открыто 88 тысяч вакансий от компаний из отрасли нефти и газа, это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вероятнее всего, спрос на персонал в отрасли будет расти: так, по информации сервиса «Банк данных заработных плат», 33% компаний из нефтегазовой отрасли планируют увеличивать численность сотрудников, причем в среднем речь идет о росте штата на 20%.

Чаще всего работодатели отрасли искали специалистов из сферы продаж (28% вакансий), строителей (27%), рабочий персонал (22%), производственных специалистов (20%) и специалистов транспортной сферы (15%).

Среди регионов лидерами по количеству вакансий от компаний нефтегазовой сферы в 2022 году стали Москва (11%), Санкт-Петербург (7%), Ханты-Мансийский автономный округ (6%), Республика Башкортостан (5%), Иркутская область (4%), а также Краснодарский край (4%), Красноярский край (4%) и Тюменская область (4%).

В целом на регионы СЗФО приходится порядка 11% или более 9 000 вакансий в сфере нефтегазовой отрасли с начала года. В тройке лидеров (кроме Петербурга) по спросу на газовиков и нефтяников на Северо-Западе также работодатели из Ленобласти (более 1200 вакансий или 13% рабочих мест с начала года в СЗФО), Коми (более 730 вакансий или 8% на Северо-Западе), а также Мурманская и Архангельская область (по 3% рабочих мест в каждом регионе). По 2% вакансий разместили компании из Новгородской, Псковской области, 1% приходится на Калининградскую область, Карелию и НАО.

По данным аналитического проекта «Люди в цифрах», средняя заработная плата, которую в 2022 году предлагают компании нефтегазовой отрасли, составляет 71723 рубля, это на 11 тысяч рублей больше, чем год назад.

Что касается непосредственно специалистов из профессиональной сферы «Добыча сырья», то они входят в число дефицитных: на одну вакансии по Росси в целом приходится всего 0,9 резюме. За последние два года подбор квалифицированных кадров в этой сфере заметно усложнился: так, в 2020 году на одну вакансию в этой сфере приходилось 7,1 резюме, в 2021 году – уже 3,8. Таким образом, подбирать персонал в этой сфере стало сложнее, однако для соискателей, наоборот, ситуация изменилась в лучшую сторону – конкуренция за рабочие места снизилась.

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