Трудоустройство участников специальной военной операции: содействие, возможности, перспективы

В филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области продолжается активная работа по содействию в трудоустройстве участников специальной военной операции, уволенных из Вооружённых Сил Российской Федерации. На сегодняшний день на персональном сопровождении фонда в Мурманской области находятся более 3000 человек, из них более 600 – участники СВО, уволенные с военной службы, включая людей с инвалидностью.

При содействии фонда 22 участника СВО нашли работу на предприятиях топливно-энергетического комплекса региона, таких как ПАО «Россети Северо-Запад», ОАО «РЖД», АО «Апатит» и другие.

Для оперативного сопровождения ветеранов и членов семей погибших бойцов фонд регулярно проводит мониторинг потребностей в трудоустройстве и обучении. Социальные координаторы совместно с Центром занятости населения Мурманской области разрабатывают индивидуальные планы поддержки для каждого подопечного.

Фонд «Защитники Отечества» активно сотрудничает с ключевыми ведомствами и организациями региона, включая Министерство труда и социального развития Мурманской области, Центр занятости населения, ОАО «РЖД», УФСИН России по Мурманской области, региональное отделение «Опора России» и ПАО «Россети Северо-Запад». На базе филиала в Мурманске организован постоянный прием специалистов Центра занятости, что позволяет оперативно информировать участников СВО о вакансиях и возможностях профессионального обучения.

В 2025 году фонд совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и силовыми ведомствами региона организовал крупные ярмарки вакансий для участников СВО и их семей. В мероприятиях приняли участие ведущие предприятия топливно-энергетического комплекса и силовые структуры региона. Более 100 ветеранов получили индивидуальные консультации и узнали о возможностях переобучения.

С 2026 года фонд «Защитники Отечества» наделён ключевой функцией в реализации программы социальных контрактов. Фонд выдаёт рекомендации участникам СВО, планирующим открыть собственное дело. При наличии такой рекомендации оценка доходов семьи не производится – это существенно ускоряет получение стартового капитала. По одной из рекомендаций социальный контракт уже получен — ветеран перешёл от бизнес-идеи к реализации проекта в сжатые сроки.

В 2025 году совместно с Центром занятости проведена Стратегическая сессия «Новые подходы к обучению и трудоустройству участников СВО». По итогам сформирован пакет предложений: создание единого портала поддержки участников СВО; разработка бесплатного онлайн-курса для работодателей по взаимодействию с ветеранами; льготные ипотечные программы при трудоустройстве; запуск ассесмент-центров для профессионального тестирования и подбора вакансий; создание муниципальных комиссий по делам участников СВО.

В первом полугодии 2026 года запланирована новая стратегическая сессия с привлечением потенциальных работодателей. Также стартуют проекты «СВОё дело: от идеи к старту» и «Устойчивость СВОего дела» совместно с Центром поддержки предпринимательства Мурманской области.

Руководитель Мурманского филиала фонда «Защитники Отечества» Жанна Макарова и директор Центра занятости населения Мурманской области Юлия Рябинова отмечают, что совместная работа и системный подход позволяют значительно повысить эффективность поддержки участников СВО в трудоустройстве и социальной адаптации.

