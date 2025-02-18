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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.25 15:00

Трудоустройство высококвалифицированных участников СВО в Мурманской области – ключевая задача проекта «Герои Севера»

В Мурманской области в День защитника Отечества будет запущен региональный проект «Герои Севера», который будет продолжением федеральной программы «Время Героев» в регионе.

Проект станет проводником для участников СВО, которые хотят и могут применить свои лидерские качества и компетенции в гражданской жизни, сфере государственного и муниципального управления, активно участвовать в развитии Мурманской области.

Участником проекта «Герои Севера» смогут участники специальной военной операции, которые участвовали или в настоящее время участвуют в боевых действиях, и имеют управленческий опыт. Это должны быть граждане РФ, не судимые, с высшим или средним специальным образованием.

Участник проекта сможет пройти переподготовку и в последующем получит возможность трудоустроиться в органы местного самоуправления, государственной власти и на предприятия на территории Мурманской области.

Регистрация продлится пять недель – с 23 февраля по 31 марта на портале «Наш Север» в специализированном разделе.

Кандидаты должны будут заполнить анкету и написать эссе. На портале в личном кабинете для них будет публиковаться информация о следующих шагах дистанционного этапа – тестировании и собеседовании.

«28 мая станут известны имена 30 человек, которые выйдут на следующий, очный этап проекта. С 1 июня по 31 августа их ожидает корпоративный модуль, а с 1 сентября по май следующего года – программа переподготовки на базе мурманского филиала РАНХиГС с выдачей соответствующего диплома. Во время очного этапа участники проекта «Герои Севера» познакомятся с инвестиционными институтами Мурманской области, муниципалитетами и предприятиями региона, пройдут стажировку в госорганах и на предприятиях. Важно, что проект «Герои Севера» предусматривает продолжительную работу участников с наставниками. Ими станут руководители высшего звена, главы предприятий, лидеры мнений и общественники, члены правительства Мурманской области», – рассказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Для участников СВО, которые в настоящее время находятся в зоне боевых действий, будут предусмотрены гибкие сроки с учётом несения военной службы и по согласованию с Министерством обороны РФ.

Проект «Герои Севера» – уникальный и обеспечит плавную адаптацию тех, кто доказал свою преданность Родине, продемонстрировал мужество и способность принимать решения в чрезвычайных обстоятельствах, к мирной жизни. Проект раскроет потенциал участников и поможет обрести новую миссию, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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