Трудовое лето в Мончегорске: школьники делают город уютнее

В Мончегорске стартовала программа летней занятости для подростков. Как сообщили в Мончегорском кадровом центре, с начала июля к работе в команде Кольской горно-металлургической компании приступили 40 школьников.

Реализация проекта стала возможна благодаря четырёхстороннему соглашению между АО «Кольская ГМК», администрацией Мончегорска, Мончегорским кадровым центром и Центром развития творчества детей и молодёжи «Полярис».

Ребята получают свой первый профессиональный опыт, благоустраивают родной Мончегорск и при этом зарабатывают деньги. Перед выходом на работу подростки прошли специальную подготовку в кадровом центре, где освоили работу с порталом «Работа России» и научились оформлять необходимые документы. Эти навыки будут полезны и в дальнейшем трудоустройстве.

В рамках программы участников ждёт не только общественно полезный труд, но и профориентационная работа: для школьников организуют экскурсии, мастер классы и встречи с представителями разных профессий — это поможет ребятам раскрыть свои способности и сориентироваться в выборе будущего пути.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/544999/#&gid=1&pid=2