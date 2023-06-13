Трудовой коллектив «Колатомэнергоремонта» принял активное участие в ежегодном экологическом субботнике

Экологический субботник одновременно прошёл по всему городу Полярные Зори и пригороду. Работники «Колатомэнергоремонта», члены отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори собрали мусор, очистили дороги и тротуары, подмели листву и песок, засеяли газонную траву, высадили цветы. Навели порядок на территории здания «Рубикон», а также на закреплённой территории по улице Сивко: собрали листву, песок, убрали засохшие деревья. Свидетельство старательной работы – многочисленные собранные мешки с мусором.

«Весь коллектив «Колатомэнергоремонта» отлично потрудился и получил от прошедших субботников массу позитивных эмоций и хорошее настроение. Ведь субботники нужны не только для того, чтобы навести порядок, но, и чтобы сплотить людей, подарить радость от коллективного труда», - сказал председатель отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори Егор Бельснер.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».