«Трудовой отряд ММТП» - чистота, порядок, история Мурманска

В Мурманске продолжается работа первой смены «Трудового отряда Мурманского морского торгового порта – Национальной транспортной компании».

Традиционно акцент в его деятельности делается не только на производственной и экологической составляющих. Юные мурманчане не только помогают поддерживать порядок на улицах Мурманска, но и внимательно относятся к истории города и нашей Родины. Вчера юноши и девушки приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», которая проходила в День памяти и скорби. Именно в этот день они трудились на Рябиновой аллее около памятника юнге Северного флота, фронтовику и писателю Валентину Саввичу Пикулю и у памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны «Печная труба» - рядом с Семёновским озером, а позже – на Театральном бульваре.

Перед началом рабочего дня участники «Трудового отряда ММТП» зажгли свечи и вспомнили о героических страницах истории нашей страны. После ребята собрали скошенную траву, убрали мусор с зелёной зоны, протерли скамейки и подмели все дорожки.

«Я считаю, что данная акция важна. Её проведение помогает хранить в сердцах всю боль и скорбь. Такие события должны навсегда оставаться в памяти людей и передаваться из поколения в поколение», - сказала капитан одной из трудовых команд, корреспондент «Трудового отряда Мурманского морского торгового порта» Мария Терещенко.

Напомним, работа «Трудового отряда ММТП (НТК)» организована АО «Мурманский морской торговый порт». На протяжении летних месяцев юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет ежедневно работают на городских улицах, в парках и скверах, где помогают поддерживать их в чистоте и порядке. Помимо этого, благодаря своей работе, ребята знакомятся с историей города. Трудовая вахта продолжается - сегодня отряд вновь вышел, как говорят его участники, «на охрану чистоты нашего города».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251899%2Fwall-149919532_3255