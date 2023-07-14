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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.23 17:45

«Трудовой отряд ММТП» - итоги недели: 116 покрашенных скамеек и урн, скошенная трава и убранные городские пространства

Продолжается работа второй смены «Трудового отряда ММТП-НТК-СУЭК», деятельность которого организована АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», Центром занятости населения, ООО «Прима» при содействии администрации г. Мурманска. В нём заняты дети работников мурманских предприятий, входящих в Национальную транспортную компанию: Мурманского морского торгового порта, Мурманского балкерного терминала.

Каждый день ребята в возрасте от 14 до 18 лет выходят на улицы Мурманска и выполняют серьёзные и ответственные задачи по благоустройству и поддержанию чистоты и порядка в областном центре. Они участвуют в уборке городских парков и скверов, собирают бытовой мусор, подметают тротуары и дорожки от песка, травы и хвои, подстригают траву на газонах, протирают скамейки и памятные знаки.

На этой неделе ребята работали в парке пограничников и у гостиницы «Арктика», в детском городке около Семёновского озерае, рядом с мемориальным комплексом «Маяк», на детской и спортивной площадках на улице Свердлова, в 206-м микрорайоне. Ребята покрасили 95 скамеек, 21 урну, косили траву в районе лестницы на улице В. Воровского, собрали 5 кубометров скошенной травы.

«У нас очень дружный коллектив. Работа кипит, мы стараемся, получаем дополнительные баллы, если выполняем работу на отлично. Всё нравится!», - рассказал Сергей Гордиков, который первый год работает в трудовом отряде.

С ним солидарен Александр Захаров, который тоже впервые пришёл в отряд, хотя уже имеет за плечами трудовой опыт:

«Мне здесь очень нравится. С ребятами весело проводить время. И если сравнивать с другими работами, то можно так сказать, здесь человеческое отношение», - отметил Александр Захаров.

Напомним, организация деятельности трудового отряда успешно решает сразу несколько задач, в том числе: обеспечение сезонной занятости для детей работников компании, поддержка ребят, трудовое и патриотическое воспитание, оказание помощи городским службам в поддержании чистоты улиц, парков и скверов Мурманска, а ещё они участвуют в значимых социальных акциях и проектах.

В прошлом году проект «Трудовые отряды СУЭК» вошёл в число призёров регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Компания была отмечена в номинации «Лидер социальных изменений» и в очередной раз подтвердила статус признанного лидера корпоративной социальной ответственности в России. «Трудовые отряды СУЭК» – один из самых известных корпоративных социальных проектов в России. Проект существует с 2005 года, за это время его участниками стали более 20 тысяч школьников 14-18 лет от Мурманска до Владивостока. Премия #МЫВМЕСТЕ проводится Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252457%2Fwall-149919532_3298

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