Трудовой отряд ММТП - итоги очередной недели: 140 кубометров скошенной травы и 42 покрашенные скамейки и урны

Юноши и девушки из второй смены «Трудового отряда ММТП-НТК-СУЭК» продолжают с честью нести вахту добрых дел на улицах Мурманска, в городских парках и скверах. За минувшую неделю они покрасили и протерли 42 лавки и урны, скосили и убрали 140 кубометров травы.

Юные портовики приводили в порядок территории возле памятника В. Ленину, кинотеатра «Аврора», Дома детского творчества им. А. Торцева, памятника жертвам интервенции, рядом с гостиницей «Арктика», на Театральном бульваре, у памятников пограничникам и С.М. Кирову, а также на Рябиновой аллее.

Напомним, деятельность «Трудового отряда ММТП-НТК-СУЭК» организована АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», Центром занятости населения, ООО «Прима» при содействии администрации г. Мурманска. На протяжении трёх летних месяцев дети работников мурманских предприятий, входящих в Национальную транспортную компанию - Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала, - каждый день выходят на улицы областного центра и выполняют серьёзные и ответственные задачи по благоустройству и поддержанию чистоты и порядка. Они участвуют в уборке городских парков и скверов, собирают бытовой мусор, подметают тротуары и дорожки от песка, травы и хвои, подстригают траву на газонах, протирают скамейки и памятные знаки. Это работа не такая простая и лёгкая, особенно в условиях нашего переменчивого климата, но, как рассказала директор ООО «Прима» Ольга Дьяченко, ребята стараются и в этом очень хорошо проявляется характер человека - его готовность справляться с трудностями и приносить пользу.

«За годы работы «Трудового отряда ММТП» сформировался своеобразный актив ребят, которые на протяжении нескольких смен очень достойно трудились в отряде. Они понимают, что и как нужно делать, и умеют это делать очень хорошо. Поэтому в этой смене за счёт средств нашего предприятия мы сформировали ещё одну дополнительную команду, в которую вошли ребята и девушки, которые по возрасту уже не могут находится в отряде, но готовы работать. Они вносят свой важный вклад в выполнение заданий и показывают пример юным трудотрядовцам», - сказала Ольга Дьяченко.

Ольга Владимировна подчеркнула, что ребята, которые проявили себя добросовестными работниками, всегда смогут найти работу на период каникул в ООО «Прима». Напомним, организация деятельности трудового отряда успешно решает сразу несколько задач, в том числе: обеспечение сезонной занятости для детей работников компании, поддержка ребят, трудовое и патриотическое воспитание, оказание помощи городским службам в поддержании чистоты улиц, парков и скверов Мурманска. Также они участвуют в значимых социальных акциях и проектах. В знак благодарности за достойный труд АО «ММТП» помогает в организации отдыха, познавательных поездок и экскурсий. Так, на этой неделе ребята посетили турбазу АО «ММТП» «Теремок», где смогли отдохнуть, принять участие в интеллектуальных конкурсах и спортивных соревнованиях.

В прошлом году проект «Трудовые отряды СУЭК» вошёл в число призёров регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Компания была отмечена в номинации «Лидер социальных изменений» и в очередной раз подтвердила статус признанного лидера корпоративной социальной ответственности в России. «Трудовые отряды СУЭК» – один из самых известных корпоративных социальных проектов в России. Проект существует с 2005 года, за это время его участниками стали более 20 тысяч школьников 14-18 лет от Мурманска до Владивостока. Премия #МЫВМЕСТЕ проводится Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодежь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252481%2Fwall-149919532_3307