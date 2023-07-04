Трудовой отряд ММТП – экологическая вахта продолжается

В Мурманске завершила работу первая смена трудового отряда, деятельность которого организована АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», Центром занятости населения, ООО «Прима» при содействии администрации г. Мурманска.

За первый летний месяц ребята провели уборку на 32 объектах благоустройства, протерли 315 лавок, почистили 118 урн, покрасили 115 малых архитектурных форм, собрали скошенную траву с территории 360 квадратных метров. Каждый из ребят достоин того, чтобы быть названым: Дмитрий и Артём Зеленины, Кристина Левина, Игорь Коротков, Мария Терещенко (лучший капитан), Виктор Карпов, Даниил Авраменко, Кирилл Левашёв, Ника Зуева, Анатолий Косуля, Иван Никулин, Надежда Головко (лучший корреспондент), Мария Григорьева (лучший фотограф), Эвелина Брянкина, Илья Бабенко, София Петренко, Максим Ганченко, Виктория Буш, Даниил Приемышев, Вениамин Мальцев.

«Даже для взрослых людей это большой и очень серьёзный труд. А уже тем более для подростков. Поэтому, прежде всего, от имени работников Мурманского морского торгового порта и всех мурманчан я хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали за этот месяц – за добросовестный труд, за честное отношение к делу, за любовь к Мурманску, родном краю, которую вы проявляли своими реальными делами!», - отметил на торжественной церемонии завершения работы первой смены Трудового отряда коммерческий директор АО «Мурманский морской торговый порт» Андрей Доценко.

Напомним, организация деятельности трудового отряда успешно решает сразу несколько задач: обеспечение сезонной занятости для детей работников компании, поддержка ребят, трудовое и патриотическое воспитание, оказание помощи городским службам в поддержании чистоты улиц, парков и скверов Мурманска.

«В начале лета я стояла перед выбором – поехать в лагерь или пойти в Трудовой отряд. Выбрала отряд и в своем решении не разочаровалась. Было немного трудно в первые дни, но потом втянулась. И ещё такой момент - я живу в Первомайском районе, раньше не часто выезжала куда-то за его пределы. Благодаря отряду у меня появилась возможность узнать другие улицы и районы города, его достопримечательности. Это очень интересно!», - рассказала София Петренко, которая впервые работала в отряде.

«Я работаю уже второй год. Изначально хотелось заработать денег, чтобы провести летние каникулы. А в этом году уже хотелось пообщаться с людьми, найти новых друзей. Ожидания полностью оправдались - и денег заработал, и друзей завёл. А ребята все позитивные, и атмосфера в коллективе хорошая!», - сказал Кирилл Левашёв.

На торжественной церемонии все ребята получили памятные подарки от АО «Мурманский морской торговый порт», а уже сейчас на экологическую вахту на городские улицы Мурманска заступила вторая смены трудового отряда.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».