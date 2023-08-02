Трудовой отряд ММТП подводит итоги: мурманчане говорят: «Спасибо!», а его участники: «Стараться как можно лучше делать своё дело»

В Мурманске подошла к завершению вторая смена трудового отряда «ММТП-НТК-СУЭК», деятельность которого организована АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», Центром занятости населения, ООО «Прима» при содействии администрации г. Мурманска.

За прошедший месяц дети портовиков покрасили более ста пятидесяти лавок и малых архитектурных форм, убрали свыше 540 метров кубических скошенной травы, наводили порядок на десятках городских пространств в самых разных районах Мурманска: на площади Пять Углов, возле памятника В.И. Ленину, кинотеатра «Аврора», у дома Детского творчества им. А. Торцева, памятника жертвам интервенции, на Театральном бульваре, у памятников пограничникам и памятника С.М. Кирову, в зоне отдыха на Семёновском озере, возле городка «Сказка», у Мемориала воинам 6-й героической комсомольской батареи и на Рябиновой аллее.

По итогам смены лучшей признана команда, которую возглавляла Маргарита Мозгунова: Анастасия Гарбут, Даниил Герасимов, Софья Глазкова, Елизавета Лапонова (признана лучшим автором видеорепортажей), Никита Микулько, Софья Недужко (признана лучшим фотографом), Кирилл Попов. Лучшим корреспондентом стала Мария Терещенко.

«То, что вы делали, по-настоящему важно для нашего города, для мурманчан, для работников Мурманского морского торгового порта и для вас самих. Кто-то из вас начал, а кто-то - продолжил свой трудовой путь, и вы помогли сделать наш город чище и уютнее. Вы - молодцы! Спасибо вам за работу!», - сказал на торжественной церемонии завершения работы второй смены трудового отряда ММТП коммерческий директор АО «Мурманский морской торговый порт» Андрей Доценко.

Напомним, организация деятельности трудового отряда успешно решает сразу несколько задач: обеспечение сезонной занятости для детей работников компании, поддержка ребят, трудовое и патриотическое воспитание, оказание помощи городским службам в поддержании чистоты улиц, парков и скверов Мурманска.

Вячеслав Павликов уже в третий раз работает в отряде. С учётом его личного желания и добросовестного отношения к делу, у него появилась возможность продолжить работу в августе:

«В течение этого месяца мы, по большей части, красили скамейки, урны, убирали траву, наводили порядок на разных объектах. Первое время было сложно, но потом привыкаешь. Ребята общительные, добрые, коллектив - дружный. А секрет простой – стараться как можно лучше делать своё дело», - поделился впечатлениями от смены и от работы Вячеслав Павликов.

Владислав Чичов трудился в отряде второй раз, и он также продолжит свою трудовую вахту в августе:

«Каждый год после завершения смены остаются приятные ощущения, потому что, прежде всего, знакомишься с новыми людьми. Конечно, работать не всегда легко. Многое зависит от объекта, от его сложности, от погодных условий. Но ощущения позитивные. Особенно приятно, когда проходящие мимо люди говорят добрые слова, благодарят, хвалят и желают удачи. Секрет хорошей работы: хорошие команда, капитан и грамотное распределение людей по объектам».

На торжественной церемонии закрытия второй смены все ребята получили памятные подарки от АО «Мурманский морской торговый порт», и уже сейчас на городские улицы Мурманска заступила третья смены трудового отряда ММТП.

Фото предоставлено пресс-службо1 АО «ММТП».