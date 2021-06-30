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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.21 15:30

«Трудовой отряд СУЭК» – награды лучшим по итогам первой смены

Сегодня в Мурманске завершила работу первая смена «Трудового отряда СУЭК». В течение первого летнего месяца ребята убрали территорию общей площадью порядка 350 тысяч квадратных метров, включая зеленую зону и асфальтированные участки. Было вывезено 68 кубических метров собранных материалов, прежде всего, травы, а это около 13 тысяч килограммов. Ребята помогали поддерживать порядок в 28 парках и скверах города, покрасили около 800 метров ограждений, принимали участие в общественно значимых акциях и проектах.

«В целом, ребята проявили себя с самой лучшей стороны. Они добросовестно относились к работе и выполняли ее с любовью к родному городу», - сказала координатор проекта «Трудовой отряд СУЭК» в Мурманске, директор ООО «Прима» Ольга Дьяченко.

Сегодня, на торжественной церемонии завершения работы первой смены, которая проходила в сквере перед Морским вокзалом, были названы лучшие трудотрядовцы: в том числе, капитан лучшей команды Полина Хожасаитова, Иван Кудро, Арсений Стеклянников, Александр Хованский, Степан Марьинский. Особо были отмечены корреспондент Артем Гуляев и фотограф Вероника Терещенко, которые регулярно готовили материалы о деятельности отряда в группе Вконтакте Трудовые отряды СУЭК (Мурманск) (vk.com) . Им были вручены Почётные грамоты, а всем ребятам - памятные подарки. Все участники смены получили заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск, пособие от Центра занятости, а лучшие – ещё и премию от работодателя.

«Я второй раза работала в «Трудовом отряде СУЭК». И мне вновь очень понравилось. Участники нашей команды – большие молодцы. У нас сложился хороший коллектив, в котором все работали и помогали друг другу», - сказала Полина Хожасаитова.

Напомним, деятельность «Трудового отряда СУЭК» (ТОС) в Мурманске организована АО «Мурманский морской торговый порт» при содействии Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и Центра занятости населения Мурманской области. На протяжении летних месяцев юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет регулярно выходят на городские улицы, в парки и скверы и помогают поддерживать чистоту в Мурманске. Помимо этого, благодаря своей работе, ребята знакомятся с историей города.

«Мы воспринимаем ребят из «Трудовых отрядов СУЭК» как частичку нашего большого коллектива. Мы внимательно следим, как проходят смены, помогаем и поддерживаем ребят, гордимся их успехами и достижениями», - сказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

В завершение торжественной церемонии ребята посетили музей АО «ММТП», где познакомились с экспозицией об истории и сегодняшнем дне старейшего предприятия Мурманска, и на интерактивных стендах попробовали себя в качестве работников порта.

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