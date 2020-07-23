«Трудовой отряд СУЭК» продолжает работу в Мурманске

«Трудовой отряд СУЭК» (ТОС) продолжает свою работу в парках и скверах Мурманска. На этот раз ребята провели уборку территории детского городка «Сказка» и мемориала «Морякам, погибшим в мирное время».

Традиционно, перед началом рабочей смены, трудотрядовцы провели небольшую презентацию объекта, которая позволяет погрузиться в историю Мурманска в рамках образовательной части проекта «Трудовые отряды СУЭК». После этого ребята приступили к работе.

Несмотря на не привычную для Мурманска жаркую погоду, участники отряда всегда добросовестно относятся к решению поставленных перед ними задач: убирают траву, поддерживают порядок и чистоту на территории объектов.

По словам Саши Хованского, который работает в ТОС уже второй год, жара создает некоторые трудности, но это его не останавливает, поскольку считает себя ответственным жителем родного города и рад, что может принести пользу Мурманску.

«Мне нравится работать в трудотряде, поскольку здесь я встретил надежных коллег и верных товарищей, с которыми гуляем даже после смены. А самое главное – во время работы прививается любовь к чистоте, порядку и уважительное отношение к окружающей среде», - подчеркнул Александр Хованский.

Как всегда, участники «Трудового отряда СУЭК» разделены на две команды, между которыми идет товарищеское соревнование. Однако в этом году была введена особая должность наставника, которую занимает Виктор Тимченко.

«Я работаю в трудотряде уже четвертый год и на этот раз меня сделали наставником для ребят, которые впервые в жизни приступили к трудовой деятельности. Сам работаю, общаюсь с коллегами и передаю им опыт, а также помогаю в организации рабочего процесса. Отношусь ко всем ребятам с пониманием, ведь когда-то сам учился потихоньку. Считаю, что работа в ТОС – это отличная возможность стать самостоятельными, заработать свои первые деньги и принести пользу своему родному городу», - отметил Виктор Тимченко.

В общей сложности за время работы участники «Трудового отряда СУЭК» уже убрали более 20 объектов с суммарной площадью 350 кв. м ., а также собрали порядка 100 кубометров мусора, который впоследствии был утилизирован.

Организация летнего трудового отряда в Мурманске осуществляется АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», Администрацией г. Мурманска и Центром занятости населения.

Главные цели проекта: обеспечение сезонной занятости подростков в период летних каникул, организация их досуга, помощь в профориентации, формирование бережного отношения к объектам городской инфраструктуры, изучение истории и памятных мест города.