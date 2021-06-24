«Трудовой отряд СУЭК» продолжает работу в Мурманске

В Мурманске продолжается работа первой смены «Трудового отряда СУЭК» (ТОС). Она организована АО «Мурманский морской торговый порт» при содействии Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и Центра занятости населения Мурманской области. При этом в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции вопросам безопасности уделяется особое внимание. АО «ММТП» не только обеспечивает ребят защитными жилетами, перчатками и необходимым инвентарем, но также масками и средствами санитарной обработки.

- «Трудовые отряды СУЭК» уже стали неотъемлемой частью социальных программ, реализуемых в Мурманске. Мы видим, с каким желанием трудятся дети наших сотрудников и ту пользу, которую они приносят городу и его жителям. Главные цели проекта – обеспечить сезонную занятость подростков в период летних каникул и организовать их досуг, оказать помощь в профориентации, сформировать бережное отношение к объектам городской инфраструктуры, - рассказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «Мурманский морской торговый порт» Галина Чадаева.

На протяжении первого летнего месяца двадцать юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет регулярно выходят на городские улицы, в парки и скверы и помогают поддерживать чистоту в Мурманске. Помимо этого, благодаря своей работе, ребята знакомятся с историей города. Как и в прежние годы, перед тем, как приступить к работам на конкретном объекте, ребята готовят презентацию о том, с каким периодом истории оно связано. Также ребята участвуют в общественно значимых акциях. Так, 22 июня, в день 80-летия с момента начала Великой Отечественной войны у мемориала «Печная труба» ребята зажгли «Свечу памяти», которая ещё раз напомнила о мужестве и героизме всех, кто защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков.