«Трудовой отряд СУЭК» провёл рабочую смену в Долине Славы

Участники «Трудового отряда СУЭК» (ТОС) совместно с мурманскими поисковиками привели в порядок мемориал «Высота 258,3», расположенный в Долине Славы. Там ребята провели свою заключительную рабочую смену в этом году и прикоснулись к истории военных лет родного края.

Добраться до мемориала было непросто. На протяжении получаса трудотрядовцы взбирались по извилистой тропе на крутую гору, проходя мимо сохранившихся траншей, окопов и дзотов. После тяжелого подъема дети сотрудников АО «ММТП» приступили к основной работе.

«Я впервые поднялась на эту высоту. Трудно представить, как наши солдаты могли сражаться здесь. Это настоящие герои!», - отметила участница «Трудового отряда СУЭК» Дарья Ковалева.

На «Высоте 258,3» в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои: советские солдаты героически штурмовали мощный опорный пункт, построенный захватчиками, брали его несколько раз, но окончательно захватить так и не смогли, поскольку нацисты регулярно накрывали наши войска минометным огнем. Только в 1944 году фашистские части оставили высоту в ходе Петсамо-Киркенесской операции, ознаменовавшей разгром захватчиков в Заполярье.

«Я уже десять лет состою в поисковом движении. Ежегодно в период полевого сезона мы ходим на захоронения и к памятникам нашим воинам, ухаживаем за ними. Этот мемориал построили в 1989 году ребята-поисковики из АО «Мурманский морской торговый порт». Кирпичи для памятника привозили на вертолете. Также установили рынду, звук которой разносится по окрестным сопкам при порывах ветра», - рассказала представитель Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Галина Мокина.

На высоте 258,3 участники «Трудового отряда СУЭК» привели в порядок территорию, убрали траву, покрасили ограду и старые солдатские каски, что позволит защитить их от ржавчины. Помимо выполнения работ, ребята познакомились с героической историей, связанной с этим местом. Отметим, что без исторической составляющей не обходилась ни одна рабочая смена ТОС - на каждом объекте юноши и девушки изучали его историю в рамках образовательной части проекта «Трудовые отряды СУЭК».

«Изучение истории города и региона – это тоже часть работы в отряде. Так ты лучше узнаёшь край, в котором живешь. Это помогает и на школьных уроках, и повседневной жизни», - такой вывод сделал участник «Трудового отряда СУЭК» Денис Тарабанько.

Напомним, «Трудовые отряды СУЭК» - проект, реализуемый на всех территориях присутствия АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Организация летнего трудового отряда в Мурманске осуществляется АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», Центром занятости населения, ООО «Прима» при содействии Администрации г. Мурманска.

Главные цели проекта: обеспечение сезонной занятости подростков в период летних каникул, организация их досуга, помощь в профориентации, формирование бережного отношения к объектам городской инфраструктуры, изучение истории и памятных мест.