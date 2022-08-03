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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.22 10:35

«Трудовой отряд СУЭК» в Мурманске – работа продолжается

Вторая смена «Трудового отряда СУЭК» в Мурманске завершила свою работу. Торжественная церемония награждения ребят, которые добросовестно убирали городские улицы, скверы и парки на протяжении июля, стала финальной точкой трудовой вахты.

Отметим, что в этом году одному из наиболее успешных и массовых социальных проектов Сибирской угольной энергетической компании – «Трудовым отрядам СУЭК» (ТОС) - исполняется 18 лет. В Мурманске ТОС работает седьмое лето, с 2016 года. Через него прошли дети работников АО «ММТП» и ООО «МБТ», которые принесли городу реальную помощь и заработали свои первые деньги.

«Мы рады, что поддерживаем этот проект. Он важен и для нашего предприятия, и для города, и для вас. Опыт, который вы получили в «Трудовом отряде СУЭК», навсегда останется с вами. Вы поняли, какие качества ценятся во взрослой жизни, как работает коллектив, что такое ответственность и взаимопомощь. Это здорово!», - отметил на торжественной церемонии коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

В свою очередь ребята рассказали, что за месяц научились рано вставать и вовремя приходить на работу, выполнять её так, чтобы не было стыдно за результат, что, даже проходя по улицам во внерабочее время, теперь обращают внимание на чистоту и порядок. Все ребята получили подарки от АО «ММТП», а лучшей по итогам второй смены была названа команда «Дельфин» (капитан Илья Амрахов). Почётных грамот были удостоены Никита Скрипник, Фёдор Ищенко, Виктория Чуприна, Вячеслав Орловский, Константин Иванов. Лучшим капитаном был признан Денис Тарабанько, а лучшим фотографом – Надежда Головко. Особые слова благодарности и аплодисменты прозвучали в адрес координатора проекта «Трудовой отряд СУЭК» в Мурманске, директора ООО «Прима» Ольги Дьяченко.

«Каждый год и каждую смену мы стараемся создавать условия для того, чтобы наши трудотрядовцы почувствовали себя коллективом, который может выполнять стоящие перед ним задачи, чтобы опытные ребята помогали молодежи, а все работали не только на себя, но и ради общей цели. С этой точки зрения, все ребята и девушки достойны высоких оценок», - сказала Ольга Дьяченко.

Актуальность проекта трудовых отрядов СУЭК для вовлечения подростков в социальное развитие территорий отмечают не только сами его участники, жители, главы муниципалитетов, но и эксперты. Проект - лауреат около 20 авторитетных российских конкурсов, таких как «Хрустальная пирамида», «Чемпионы добрых дел», обладатель международной премии #МыВместе. Проект также включен в библиотеку лучших корпоративных практик Российского союза промышленников и предпринимателей.

Напомним, деятельность «Трудового отряда СУЭК» стала возможна, благодаря совместным усилиям АО «Мурманский морской торговый порт», Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и администрации областного центра. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет выходят на улицы Мурманска, чтобы своими руками помогать поддерживать порядок. Они участвуют в уборке городских парков и скверов, собирают бытовой мусор, подметают тротуары и дорожки от песка, травы и хвои, подстригают траву на газонах, протирают скамейки и памятные знаки. А ещё – участвуют в значимых социальных акциях и проектах.

Сейчас к работе на улицах Мурманска приступила третья смена «Трудового отряда СУЭК».

 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «Мурманский морской торговый порт».

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