«Трудовой отряд СУЭК» в Мурманске: смену сдал – смену принял

Убранные улицы, парки и зелёные зоны на территории 1008 квадратных метров, свыше 2500 кубических метров собранных материалов, прежде всего, травы, - а это более 20000 килограммов(!), - 110 кубических метров старых веток и стволов деревьев и более 35000 высаженных цветов – таковы итоги работы первой смены «Трудового отряда СУЭК» в Мурманске.

В течение июня ребята активно помогали поддерживать порядок на улицах областного центра, и своей работой они по праву могут гордиться, а их родители – своими детьми.

«В первый летний месяц мы помогали городу как можно быстрее приобрести по-настоящему летний облик. И, помимо уборки, активно высаживали цветы, которые так украшают наши улицы: петунью, цинерарию, бархатцы прямостоящие, маргаритки, гвоздику турецкую, календулу низкорослую оранжевую, гвоздику ярко-малиновую, львиный зев», - рассказала координатор проекта «Трудовой отряд СУЭК» в Мурманске, директор ООО «Прима» Ольга Дьяченко.

Все ребята трудились на совесть, и каждый, помимо заработной платы, получил подарок от АО «ММТП». При этом особо были отмечены ребята из команды «Цветочки»: Полина Маратовна Хожасаитова – капитан команды, Мария Александровна Чупрова, Ярослав Олегович Пономарев, Дмитрий Игоревич Зеленин, Вениамин Вячеславович Мальцев, Арина Константиновна Шматко - фотограф команды, Денис Русланович Игошин и корреспондент из команды «Солнышки» Владислав Алексеевич Чичов.

Остаётся добавить, что уже сейчас на улицах города трудятся ребята из второй смены «Трудового отряда СУЭК». Ребятам предстоит не только помочь городу оставаться чистым и ухоженным, но и познакомиться с историей и сегодняшним днём Мурманска и его старейшего предприятия – Мурманского морского торгового порта.

Напомним, деятельность «Трудового отряда СУЭК» стала возможна, благодаря совместным усилиям АО «Мурманский морской торговый порт», Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и администрации областного центра. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет выходят на улицы Мурманска, чтобы своими руками помогать поддерживать порядок. Они участвуют в уборке городских парков и скверов, собирают бытовой мусор, подметают тротуары и дорожки от песка, травы и хвои, подстригают траву на газонах, протирают скамейки и памятные знаки. А ещё – участвуют в значимых социальных акциях и проектах.

Фото: АО «ММТП».