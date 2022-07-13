Большинство претендентов на участие в программе «Свой дом в Арктике» намерены строить домаГубернатор Андрей Чибис напомнил северянам о необходимости ревакцинации от коронавируса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.07.22 12:00

«Трудовой отряд СУЭК» в Мурманске: смену сдал – смену принял

Убранные улицы, парки и зелёные зоны на территории 1008 квадратных метров, свыше 2500 кубических метров собранных материалов, прежде всего, травы, - а это более 20000 килограммов(!), - 110 кубических метров старых веток и стволов деревьев и более 35000 высаженных цветов – таковы итоги работы первой смены «Трудового отряда СУЭК» в Мурманске.

В течение июня ребята активно помогали поддерживать порядок на улицах областного центра, и своей работой они по праву могут гордиться, а их родители – своими детьми.

«В первый летний месяц мы помогали городу как можно быстрее приобрести по-настоящему летний облик. И, помимо уборки, активно высаживали цветы, которые так украшают наши улицы: петунью, цинерарию, бархатцы прямостоящие, маргаритки, гвоздику турецкую, календулу низкорослую оранжевую, гвоздику ярко-малиновую, львиный зев», - рассказала координатор проекта «Трудовой отряд СУЭК» в Мурманске, директор ООО «Прима» Ольга Дьяченко.

Все ребята трудились на совесть, и каждый, помимо заработной платы, получил подарок от АО «ММТП». При этом особо были отмечены ребята из команды «Цветочки»: Полина Маратовна Хожасаитова – капитан команды, Мария Александровна Чупрова, Ярослав Олегович Пономарев, Дмитрий Игоревич Зеленин, Вениамин Вячеславович Мальцев, Арина Константиновна Шматко - фотограф команды, Денис Русланович Игошин и корреспондент из команды «Солнышки» Владислав Алексеевич Чичов.

Остаётся добавить, что уже сейчас на улицах города трудятся ребята из второй смены «Трудового отряда СУЭК». Ребятам предстоит не только помочь городу оставаться чистым и ухоженным, но и познакомиться с историей и сегодняшним днём Мурманска и его старейшего предприятия – Мурманского морского торгового порта.

Напомним, деятельность «Трудового отряда СУЭК» стала возможна, благодаря совместным усилиям АО «Мурманский морской торговый порт», Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и администрации областного центра. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет выходят на улицы Мурманска, чтобы своими руками помогать поддерживать порядок. Они участвуют в уборке городских парков и скверов, собирают бытовой мусор, подметают тротуары и дорожки от песка, травы и хвои, подстригают траву на газонах, протирают скамейки и памятные знаки. А ещё – участвуют в значимых социальных акциях и проектах.

Фото:  АО «ММТП».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:30«Криминальная полиция». Художественный сериал, 28 серия (16+)17:30«Планета лошадей». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце мая 2022 года увеличилась с начала года на 18,4%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо растут, рубль слабеет к доллару и к евро-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области началась подготовка к фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика