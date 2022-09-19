«Трудовые отряды СУЭК» – победители Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

В Москве вручены наград победителям регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Проект «Трудовые отряды СУЭК» уверенно вошёл в число призеров этого престижного мероприятия. Компания была отмечена в номинации «Лидер социальных изменений» и в очередной раз подтвердила статус признанного лидера корпоративной социальной ответственности в России.

«Основа социальной политики нашей компании – повышение качества жизни жителей городов и поселков, где работают предприятия СУЭК. И её важнейший принцип – совместная работа над созданием позитивных изменений вместе с жителями. Мы гордимся нашими «Трудовыми отрядами», тем, что его участники искренне стремятся делать лучше и краше свою малую Родину, тем, что они созидательные, отзывчивые, трудолюбивые. Мы видим, что будущее этих городов – в надежных руках!» - отметил заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев.

«Трудовые отряды СУЭК» – один из самых известных корпоративных социальных проектов в России. Подростки во время каникул занимаются благоустройством и озеленением своих городов и поселков, участвуют в экологических проектах, проводят занятия для дошколят, помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и мемориалами, помогают бездомным животным. С началом пандемии коронавируса трудовые отряды подключились к волонтерскому движению всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Ребята помогают пожилым людям и многодетным семьям, оказывают адресную помощь ветеранам в быту, развивают онлайн-волонтерство: проводят в социальных сетях мастер-классы, делятся советами, читают сказки для детей, ведут занятия, помогают младшим школьникам в подготовке уроков. Проект существует с 2005 года, за это время его участниками стали более 20 тысяч школьников 14-17 лет от Мурманска до Владивостока. Организация летнего трудового отряда в Мурманске осуществляется АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», Центром занятости населения, ООО «Прима» при содействии Администрации города.

«Здорово, что свой первый трудовой опыт многие из ребят получили именно в Трудовом отряде Мурманского морского торгового порта. Я знаю, насколько важны для подростков каникулы, как долго они ждут лета. Тем отраднее, что это драгоценное время они потратили на то, чтобы приводить в порядок родной Мурманск. Благодарю вас за этот неоценимый труд!» - отметил на встрече с ребятами из третей смены «Трудового отряда СУЭК» в Мурманске 2022 года исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Премия #МЫВМЕСТЕ проводится Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ. Её цель – выявление и поддержка лучших социальных проектов НКО, бизнеса и добровольцев.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250164%2Fwall-149919532_2749