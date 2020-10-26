«Трудовые отряды СУЭК» признаны лучшим проектом в области устойчивого развития

В Москве прошла церемония вручения наград победителям премии «Управление изменениями. Визионеры» за лучшие программы в области устойчивого развития. Уникальный проект «Трудовые отряды СУЭК» по организации временной занятости подростков стал победителем премии в номинации «Общество. Бизнес».

Напомним, проект «Трудовые отряды СУЭК» реализуется с 2005 года. Начавшись в Красноярском крае, он действует во всех регионах, где работают предприятия компании, и охватывает более 17 тысяч молодых людей от Мурманска до Владивостока. Подростки во время каникул занимаются благоустройством родных городов и поселков, помогают социально незащищенным согражданам, организуют досуг для сверстников, получая достойную оплату за свой труд.

Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства. «Трудовые отряды СУЭК» помогают в решении таких задач, как формирование активной гражданской позиции в молодежной среде, создание дополнительных рабочих мест для несовершеннолетних граждан РФ, профилактика правонарушений среди подростков в летний период, помощь в профориентации подрастающего поколения, повышение имиджа «человека труда» в молодежной среде, организация досуга. Проект удостоен полутора десятков наград федеральных и международных конкурсов, входит в библиотеку лучших корпоративных практик Российского союза промышленников и предпринимателей.

В Мурманске проект «Трудовые отряды СУЭК» реализуется уже пять лет АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», Центром занятости населения при содействии Администрации города. Ежегодно в нём принимают участие до 60 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Участники трудового отряда получают первый официальный трудовой опыт, трудовые книжки, зарплату. Помимо основной трудовой деятельности, участники имеют возможность ознакомиться с историей и основной деятельностью АО «Мурманский морской торговый порт», принять участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях и экскурсиях, организованных ММТП.

В 2020 году были организованы две смены. В течение двух месяцев трудотрядовцы убрали территорию общей площадью 590 000 кв. метров , включая зеленую зону и асфальтированные участки. Было вывезено 190 кубических метров собранных материалов, прежде всего, травы. Ребята помогали поддерживать порядок в 20 парках, покрасили 260 деревьев и 129 метров ограждений, отмыли более 60 скамеек.

«Управление изменениями. Визионеры» - ежегодная российская премия по оценке устойчивого воздействия в экономике, экологии, обществе, учрежденная Проектом +1 в 2018 году. Награждаются лучшие стратегии Управления Изменениями в лице Лидеров бизнеса и третьего сектора. Организатор – «Проект +1» («Плюс один») — коммуникационный проект, рассказывающий о лидерских практиках в области социальной и экологической ответственности. Проект реализуется при поддержке ведущих СМИ России – «РБК», «Ведомости», «Forbes». Среди участников проекта, помимо «СУЭК», другие лидеры российского бизнеса – компании «Газпромнефть», «СИБУР», «Норильский никель», «Ростелеком» и другие.