Трудящиеся - жители СЗФО рассказали о «поборах» на работе

Чаще всего трудящиеся - жители СЗФО вынуждены покупать на работу канцелярские принадлежности (48%), а также мелкую электронику, например, компьютерную мышь, клавиатуру или наушники (35% опрошенных) и мелкий инструмент (35%). Ещё 30% трудящихся на Северо-Западе страны вынуждены сами покупать средства индивидуальной защиты...

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО и узнала, приходилось ли им за свой счёт приобретать что-либо для работы, а также как они относятся к сбору денег на что-либо.

Большей части сотрудников из регионов СЗФО (60%) приходилось покупать что-либо на работу по собственной инициативе, 16% сдают деньги по требованию работодателя. И лишь 25% не сталкивались с такой необходимостью. При этом только 10% получили полную компенсацию затрат от работодателя, 19% – частичную, остальным (71% опрошенных) затраты не компенсировали.

Чаще всего трудящиеся - жители СЗФО вынуждены покупать на работу канцелярские принадлежности (48%), а также мелкую электронику, например, компьютерную мышь, клавиатуру или наушники (35% опрошенных) и мелкий инструмент (35%). Ещё 30% трудящихся на Северо-Западе страны вынуждены сами покупать средства индивидуальной защиты, необходимые для работы, 32% покупают за свои средства гигиены (мыло, туалетная бумага и т.д.). 24% респондентов покупают мелкую бытовую технику (чайники, обогреватели и т.д.), 22% - спецодежду. А каждый пятый (21%) вынужден заправлять корпоративный транспорт и самостоятельно оплачивать разъезды по рабочим вопросам (наглядно на диаграмме).

«Респонденты рассказали и о более необычных тратах, которые вынуждены совершать на работе. Так, люди покупают аквариумы, арендовать помещение, батарейки, бумагу для принтера, питьевую воду, запчасти для корпоративного транспорта, зеркала в офис, камеры видеонаблюдения, кресла, а также ноутбуки. Между тем согласно трудовому законодательству России, обеспечение комфортности и безопасности рабочего места является прямой обязанностью работодателя. За несоблюдение требований Трудового кодекса несет ответственность именно работодатель, а не работник», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Тема праздников также очень актуальна в вопросе финансовых поборов работников. Так, 60% опрошенных в СЗФО отмечают, что их работодатель обычно не просит сотрудников сдавать деньги на различные цели, например, на подарки. При этом 28% рассказали, что у них в компании принято сдавать деньги на подарки к личным праздникам (дни рождения, свадьбы, рождение ребенка и т.п.), 16% собирают деньги на корпоративы, 8% платят профсоюзные взносы, 14% скидываются на подарки руководству, 18% - на помощь коллегам в сложных жизненных ситуациях (тяжелая болезнь, смерть близких и т.п.). Кроме того, в 14% компаний СЗФО принято собирать деньги на подарки к гендерным праздникам, в 9% - на благотворительность.

52% респондентов в СЗФО добавили, что в их компании сдавать деньги на подарки, корпоративы и пр. – дело добровольное, и каждый решает сам. Ещё 33% отметили, что бывает по-разному и иногда руководство настаивает на том, чтобы сотрудники скидывались. Ещё в 15% компаний подобная практика всегда обязательна для всех.

Сами жители СЗФО, как правило, считают, что скидываться на подарки или помощь коллегам – хорошая традиция, но только если это происходит добровольно. Такого мнения придерживаются 64% респондентов. Ещё 12% полностью поддерживают такую практику независимо от того, обязательно делать взносы или нет. Только 14% респондентов не считают правильным скидываться на что-либо на работе. Остальные затруднились ответить.