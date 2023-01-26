Студенты регионов СЗФО оценили качество образованияПусть маленькое чудо вновь случится с нашей помощью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.01.23 15:00

Трудящиеся - жители СЗФО рассказали о «поборах» на работе

Чаще всего трудящиеся - жители СЗФО вынуждены покупать на работу канцелярские принадлежности (48%), а также мелкую электронику, например, компьютерную мышь, клавиатуру или наушники (35% опрошенных) и мелкий инструмент (35%). Ещё 30% трудящихся на Северо-Западе страны вынуждены сами покупать средства индивидуальной защиты...

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО и узнала, приходилось ли им за свой счёт приобретать что-либо для работы, а также как они относятся к сбору денег на что-либо.

Большей части сотрудников из регионов СЗФО (60%) приходилось покупать что-либо на работу по собственной инициативе, 16% сдают деньги по требованию работодателя. И лишь 25% не сталкивались с такой необходимостью. При этом только 10% получили полную компенсацию затрат от работодателя, 19% – частичную, остальным (71% опрошенных) затраты не компенсировали.

Чаще всего трудящиеся - жители СЗФО вынуждены покупать на работу канцелярские принадлежности (48%), а также мелкую электронику, например, компьютерную мышь, клавиатуру или наушники (35% опрошенных) и мелкий инструмент (35%). Ещё 30% трудящихся на Северо-Западе страны вынуждены сами покупать средства индивидуальной защиты, необходимые для работы, 32% покупают за свои средства гигиены (мыло, туалетная бумага и т.д.). 24% респондентов покупают мелкую бытовую технику (чайники, обогреватели и т.д.), 22% - спецодежду. А каждый пятый (21%) вынужден заправлять корпоративный транспорт и самостоятельно оплачивать разъезды по рабочим вопросам (наглядно на диаграмме).

«Респонденты рассказали и о более необычных тратах, которые вынуждены совершать на работе. Так, люди покупают аквариумы, арендовать помещение, батарейки, бумагу для принтера, питьевую воду, запчасти для корпоративного транспорта, зеркала в офис, камеры видеонаблюдения, кресла, а также ноутбуки. Между тем согласно трудовому законодательству России, обеспечение комфортности и безопасности рабочего места является прямой обязанностью работодателя. За несоблюдение требований Трудового кодекса несет ответственность именно работодатель, а не работник», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Тема праздников также очень актуальна в вопросе финансовых поборов работников. Так, 60% опрошенных в СЗФО отмечают, что их работодатель обычно не просит сотрудников сдавать деньги на различные цели, например, на подарки. При этом 28% рассказали, что у них в компании принято сдавать деньги на подарки к личным праздникам (дни рождения, свадьбы, рождение ребенка и т.п.), 16% собирают деньги на корпоративы, 8% платят профсоюзные взносы, 14% скидываются на подарки руководству, 18% - на помощь коллегам в сложных жизненных ситуациях (тяжелая болезнь, смерть близких и т.п.). Кроме того, в 14% компаний СЗФО принято собирать деньги на подарки к гендерным праздникам, в 9% - на благотворительность.

52% респондентов в СЗФО добавили, что в их компании сдавать деньги на подарки, корпоративы и пр. – дело добровольное, и каждый решает сам. Ещё 33% отметили, что бывает по-разному и иногда руководство настаивает на том, чтобы сотрудники скидывались. Ещё в 15% компаний подобная практика всегда обязательна для всех.

Сами жители СЗФО, как правило, считают, что скидываться на подарки или помощь коллегам – хорошая традиция, но только если это происходит добровольно. Такого мнения придерживаются 64% респондентов. Ещё 12% полностью поддерживают такую практику независимо от того, обязательно делать взносы или нет. Только 14% респондентов не считают правильным скидываться на что-либо на работе. Остальные затруднились ответить. 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в ИТ-сфере СЗФО: спрос на специалистов, зарплаты и требования
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Леся
26.01.23 00:55
Как можно попасть на тренинг 89095610040
Комментарий к новости:«Самореализация по-женски»: состоялся первый в этом году тренинг личностного роста в Центре занятости населения
niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Трудящиеся - жители СЗФО рассказали о «поборах» на работе-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 38 копеек, доллар подрос почти на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 1,2%, а объём отпуска тепловой энергии снизился на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области показатель собираемости за услугу по обращению с ТКО составил более 98%-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Министр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика