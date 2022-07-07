Объём средств жителей Мурманской области в банках за год вырос на 5,4%Танкисты Северного флота совершенствуют свою боевую выучку с учётом опыта специальной военной операции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.07.22 12:30

Трудящиеся жители СЗФО оказались одними из самых гибких в России в вопросе снижения зарплатных ожиданий ради гарантированного трудоустройства

В целом данные опроса показали, что готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место 42% (-1% к показателям 2021 года) трудящихся в СЗФО. Не пойдут на такие меры 38% жителей на Северо-Западе, что на 1% меньше, чем в прошлом году, остальные затруднились ответить.

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что жители Северо-Запада больше других россиян готовы снизить зарплатные ожидания ради получения предложения о работе.

Массовый опрос жителей из регионов СЗФО показал, что трудящиеся оказались одними из самых гибких в плане зарплатных ожиданий: 42% готовы снизить ожидаемую зарплату. На первом месте по готовности демпинговать с уровнем зарплаты ради новой работы оказались трудящиеся из Петербурга и Ленобласти, на втором – из Москвы и области. Меньше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства, оказалось в Приволжском ФО (наглядно на диаграмме 1).

В целом данные опроса показали, что готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место 42% (-1% к показателям 2021 года) трудящихся в СЗФО. Не пойдут на такие меры 38% жителей на Северо-Западе, что на 1% меньше, чем в прошлом году, остальные затруднились ответить.

В целом по России доля тех, кто готов снизить свою ожидаемую зарплату ради новой работы также выросла: с 35% до 41% год к году. Доля тех, кто не пойдёт на такие уступки, упала с 47% до 40%. За последние годы самая высокая доля тех, кто готов уступить будущему работодателю в своих зарплатных запросах была зафиксирована во II квартале 2020 года. Тогда каждый второй опрошенный россиянин (50%) был готов снизить зарплатный запрос ради новой работы. 

В разрезе профессиональных областей: чаще всего снизить зарплатные ожидания готовы сотрудники, занятые в сфере обслуживания, а также представители ИТ-индустрии и работники сферы искусства, маркетологи, работники сферы науки и образования. Самыми негибкими в этом плане оказались соискатели из сферы строительства, недвижимости, производства и автомобильного бизнеса (наглядно на диаграмме 2).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:30«Криминальная полиция». Художественный сериал, 25 серия (16+)17:30«Без химии». Научно-популярная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Объём средств жителей Мурманской области в банках за год вырос на 5,4%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, доллар дешевеет относительно других мировых валют-PRO Энергетику (18+)3000 рублей за 1 кВт мощности - в Мурманской области принято решение установить минимальный размер тарифа за технологическое присоединение к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Количество мусоросборников на контейнерных площадках определяется хозяйствующими субъектами с учётом установленных нормативов накопления ТКО-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С сентября обмениваться документами с работодателем можно будет на портале «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика