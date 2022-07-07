Трудящиеся жители СЗФО оказались одними из самых гибких в России в вопросе снижения зарплатных ожиданий ради гарантированного трудоустройства

В целом данные опроса показали, что готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место 42% (-1% к показателям 2021 года) трудящихся в СЗФО. Не пойдут на такие меры 38% жителей на Северо-Западе, что на 1% меньше, чем в прошлом году, остальные затруднились ответить.

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что жители Северо-Запада больше других россиян готовы снизить зарплатные ожидания ради получения предложения о работе.

Массовый опрос жителей из регионов СЗФО показал, что трудящиеся оказались одними из самых гибких в плане зарплатных ожиданий: 42% готовы снизить ожидаемую зарплату. На первом месте по готовности демпинговать с уровнем зарплаты ради новой работы оказались трудящиеся из Петербурга и Ленобласти, на втором – из Москвы и области. Меньше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства, оказалось в Приволжском ФО (наглядно на диаграмме 1).

В целом данные опроса показали, что готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место 42% (-1% к показателям 2021 года) трудящихся в СЗФО. Не пойдут на такие меры 38% жителей на Северо-Западе, что на 1% меньше, чем в прошлом году, остальные затруднились ответить.

В целом по России доля тех, кто готов снизить свою ожидаемую зарплату ради новой работы также выросла: с 35% до 41% год к году. Доля тех, кто не пойдёт на такие уступки, упала с 47% до 40%. За последние годы самая высокая доля тех, кто готов уступить будущему работодателю в своих зарплатных запросах была зафиксирована во II квартале 2020 года. Тогда каждый второй опрошенный россиянин (50%) был готов снизить зарплатный запрос ради новой работы.

В разрезе профессиональных областей: чаще всего снизить зарплатные ожидания готовы сотрудники, занятые в сфере обслуживания, а также представители ИТ-индустрии и работники сферы искусства, маркетологи, работники сферы науки и образования. Самыми негибкими в этом плане оказались соискатели из сферы строительства, недвижимости, производства и автомобильного бизнеса (наглядно на диаграмме 2).