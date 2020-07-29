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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.20 11:15

Труп в подвале - в Мурманске проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины

Следственным отделом по городу Мурманск проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 28 июля  работниками коммунальной службы тела мужчины в подвальном помещении дома № 6 по улице Подстаницкого.

Прибывшим на место происшествия следователем СО по городу Мурманск произведен осмотр тела погибшего. Каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти мужчины, не обнаружено.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, следы борьбы, волочения отсутствуют. Личность погибшего установлена, им оказался мурманчанин, 1986 года рождения, не имеющий постоянного места жительства.

В настоящее время следователями опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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