«ТСервис» по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил предложения работодателей и динамику заработных плат в e-commerce

Количество вакансий в e-commerce растёт: дело не только в росте самой отрасли, но и в том, что для неё характерен высокий уровень текучести кадров — от эйчаров требуется обеспечивать стабильно высокий поток кандидатов. В то же время во многом из-за демографических процессов людей на рынке труда не становится больше, конкурс продолжает снижаться.

Конкурс на вакансии в сфере складского хозяйства и автомобильных перевозок в целом по РФ за год снизился по большинству позиций — в категории «Комплектация заказов» почти в 2 раза (на вакансию сейчас приходится на 42% меньше резюме, чем годом ранее), а в категориях «Курьерская доставка» и «Автоперевозки» наблюдается снижение на четверть. И только в сегменте «Логистика» наблюдается небольшой рост: на вакансию сейчас приходится на 16% больше резюме, чем в 2023 году.

Анализ базы резюме показал, что на позицию логиста стал чаще претендовать линейный складской персонал и диспетчеры (они стремятся вырасти по карьерной лестнице), однако предложения рабочей силы по-прежнему недостаточно для покрытия кадрового дефицита.

Средний возраст соискателей позиций рабочих и разнорабочих за год вырос по большинству позиций (данные в целом по РФ). В среднем, приёмщик по сравнению с 2023 годом стал старше на 4 года, курьер — на 3 года. «Помолодели» только водители грузовых автомобилей (минус 4 года): привлекательный уровень дохода привлёк относительно молодых кандидатов. Однако в дальнобойщики идти по-прежнему недостаточно желающих: соискательская база водителей большегрузных авто (среди которых большинство составляют дальнобойщики) продолжает стареть.

Среди офисного персонала больше всего востребованы операторы кол-центров: для этого сегмента характерна высокая текучесть кадров. Прирост средних рыночных заработных плат специалистов контактных центров составил 18,2% за год.

Интернет-маркетологи зарабатывают в среднем на 12% больше. Контент-менеджеры — на 12,5% (от них всё чаще требуют опыт генерации контента с использованием нейросетей).

Среди IT-вакансий в e-commerce больше всего предложений для программистов PHP и C#. Средний доход программиста PHP в столице составляет 280000 рублей, программиста C# — 270000 (прирост за год — по 4%). Растёт востребованность разработчиков Go, и их зарплаты тоже растут: +10% за год, медиана — 330000 рублей.