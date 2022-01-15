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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.22 14:00

ТСЖ Мурманска одобрили возможность получения субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов

ТСЖ Мурманска поддержали возможность получения субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов. Сразу несколько представителей жилищных организаций высказались положительно об этой инициативе.

«Мы неоднократно обращались за помощью и в Госжилинспекцию, и в Минстрой Мурманской области. Нас услышали, и было принято решение о субсидии. Это будет реальная поддержка особенно для тех домов, где есть лифты – оборудование дорогостоящее и далеко не все могут поменять его самостоятельно», – отметила Ирина Медведева, член общественной организации «Мурманской Ассоциации представителей объединений собственников многоквартирных домов».

С коллегой согласна и председатель ТСЖ «Флотский 3» Элина Савина: «В доме 3 по Флотскому проезду мы приступаем к долгожданному капитальному ремонту кровли. Однако дом 1957 года постройки, проблем хватает. Конечно, субсидия на капремонт будет большим подспорьем. Обязательно воспользуемся такой возможностью и, подумаем, что необходимо привести в порядок в первую очередь: фасад или розливы».

Как сообщает региональное Министерство строительства, с 1 января 2022 года ТСЖ, ТСН, жилищный кооператив или иной специализированный кооператив могут подать заявки на получение субсидии на капитальный ремонт конструктивного элемента многоквартирного дома. На 2022 год по эти цели выделено 50 млн рублей.

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