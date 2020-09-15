Ту-160 выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями и Атлантическим океаном

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями и Атлантическим океаном, на отдельных участках маршрута их сопровождали МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-16 ВВС Норвегии.

Как сообщает Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана <...> На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-16 ВВС Норвегии.

По данным ведомства, продолжительность полёта составила около 10 часов.

В военном ведомстве напомнили, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. «Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.