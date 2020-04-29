Ту-22 над северными морями сопроводили истребители F-16 ВВС Норвегии

Два российских бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Продолжительность полёта бомбардировщиков составила более четырёх часов.

В Минобороны РФ отметили, что лётчики дальней авиации РФ регулярно осуществляют полёты над Северным Ледовитым и Тихим океанами, а также над Чёрным и Балтийским морями. При этом все они выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.