Тугой ли кошелёк у пенсионеров Заполярья?

В Мурманской области проживает более 242 тысяч пенсионеров. Как сообщает региональное отделение ПФР, из них свыше 230 тысяч человек получают страховые пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца, средний размер которых составляет 20800,94 рубля, 12929,50 и 11 241,64 рубля соответственно.

Большая часть граждан – почти 221 тысяча человек - являются получателями страховых пенсий по старости.

В 2020 году выйти на страховую пенсию по старости на общих основаниях могут женщины, достигшие возраста 55 лет и 6 месяцев, и мужчины, которым исполнилось 60 лет и 6 месяцев, при наличии у них 11 лет страхового стажа и 18,6 пенсионного коэффициента.

Для граждан, имеющих 15 календарных лет работы в районах Крайнего Севера и 20 лет страхового стажа у женщин и 25 лет у мужчин, пенсия назначается на 5 лет раньше. То есть в этом случае в текущем году женщины выйдут на пенсию в возрасте 50 лет и 6 месяцев, а мужчины - в 55 лет и 6 месяцев.

Помимо получателей страховых пенсий свыше 11 тысяч человек в регионе получают социальные пенсии, средний размер которых составляет 13025,76 рубля. Данная выплата устанавливается гражданам, у которых не возникло права на страховую пенсию. Социальная пенсия по старости назначается в 2020 году женщинам, достигшим возраста 60 лет и 6 месяцев, и мужчинам, которым исполнилось 65 лет и 6 месяцев.

Неработающим пенсионерам Мурманской области, чьё материальное обеспечение не достигает прожиточного уровня пенсионера в регионе, который в 2020 году составляет 14354 рубля, устанавливается социальная доплата к пенсии.