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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.20 08:00

Тулома станет комфортнее и ярче

Летом в этом небольшом поселке Кольского района благоустроят придомовые территории, установят современную детскую площадку, приведут в порядок фасады зданий и отремонтируют подъезды.

Глава муниципального образования сп. Тулома Максим Сентищев и общественники, в ряды которых вошли самые активные жители села, проинспектировали ход ремонтных работ в сельском поселении.

Уже законченно асфальтирование придомовой территории возле дома № 6 по улице Школьная. Подрядчик заменил 1200 квадратных метров полотна и установил четыре опоры освещения. Работы выполнялись в рамках программы «Комфортная городская среда». Общая стоимость проекта 3 миллиона 650 тысяч рублей. Из них 3,5 миллиона областные средства, остальную сумму вложило поселение.

- Подрядчик у нас работал проверенный, в поселке он занимается работами уже третий год, - отметил Максим Сентищев. – Не подкачал он и в этот раз. Двор требовал ремонта с 2017 года, здесь было не пройти, одни ямы и выбоины. В результате компания отработала на пять с плюсом.

Установят во дворе и современную детскую площадку. Демонтаж старой уже почти закончился. До конца лета на этом месте появится настоящий многофункциональный комплекс для ребят. С песочницами, качелями, баскетбольной стойкой и столиками. Эти работы осуществляются в рамках реализации программа губернатора региона Андрея Чибиса «100 шагов».

Уложили новый асфальт и рядом с небольшим футбольным полем. В рамках программы «Дороги и поселения» бюджет Кольского района выделил Туломе три миллиона рублей.

Помимо этого летом заасфальтируют и проход к автобусной остановке. Каждую весну и осень жителям поселка приходилось идти через аллею по грунтовым дорожкам, которые регулярно размывало. Без резиновых сапог было просто не обойтись. Эти работы тоже спонсирует администрация Кольского района.

До осени в многоквартирных домах Туломы отремонтируют и девять подъездов. Работы будут проводиться в рамках программы «Инициативное бюджетирование». В области проект реализуется впервые, его инициатором выступил Кольский район.

Также в одном из многоквартирных домов села будет осуществлен ремонт крыши. Из фонда капитального ремонта на эти цели выделено 11 миллионов рублей. Отремонтируют в селе и несколько фасадов зданий. Дом № 2 по улице Школьная нуждался в ремонте давно, его ремонтируют за счет средств района. Приведут в порядок и стены местной школы. На это выделяются средства из областного и районного бюджетов.

Предстоят работы по модернизации системы водоснабжения и водоотведения Туломы. В этом году трубы заменят во дворах дома № 19 на улице Мира и домах № 1 и № 3 на улице Сафонова, сообщает администрация Кольского района.

 

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